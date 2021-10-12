Воронежский перевозчик рассказал, почему школьника не выпустили из салона маршрутки

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

8 октября «Комсомолка» рассказала об инциденте, который произошел со школьником в маршрутке на улице 9 Января. Очевидцы рассказали, что мальчик, сев в салон, не оплатил проезд, и водитель в отместку провез его мимо остановки, высадив только на следующей. Пока следователи пытаются выяснить подробности инцидента, руководство автотранспортного предприятия, обслуживающего маршрут, провело собственное расследование. Опросили водителя и изучили запись с камеры видеонаблюдения, которая установлена в салоне ПАЗа.

- Во всех конфликтных ситуациях мы никогда не даем оценку происходящему сразу, даже имея точку зрения водителя, которая часто противоречит тому, что описывается, - прокомментировал ситуацию исполнительный директор ООО «АТП-1» Владимир Георгиевский. - Поэтому в поток негатива в сторону водителя вмешиваться на тот момент не могли, но искренне ужасались происходящему в сети. Однако в настоящее время у нас есть полная видеозапись инцидента, которую мы передадим в следственные органы. Надеемся на справедливую оценку поведения каждого участника со стороны правоохранителей.

По словам водителя, и это видно на записи, мальчик зашел в заднюю дверь автобуса и встал на ступеньке, готовясь к выходу. Поскольку ребенок невысокого роста, да еще и стоял ниже уровня пола, то водитель не мог его видеть за рядом кресел. Просьбы открыть дверь в адрес водителя поступили от других пассажиров, когда автобус уже отъехал от остановки, говорят в АТП. А, поскольку правилами водителю категорически запрещено высаживать пассажиров вне остановок, то он открыл двери салона только на следующей остановке.