В Воронеже водитель не выпускал из маршрутки ребенка, который якобы не оплатил проезд

На улице 9 Января в Воронеже водитель маршрутки не выпускал из автобуса мальчика, который якобы не оплатил проезд. Инцидент случился 6 октября около 19:30. Очевидец сообщил, что ребенок просил остановить транспорт, чтобы выйти. Водитель оказался непреклонен и провез школьника целую остановку.

Теперь в этом случае разбираются следователи регионального управления СКР. Они начали доследственную проверку. Уже опрошены родители ребенка, возможные очевидцы произошедшего, водитель и представители транспортной компании-перевозчика

– После этого будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации и принято процессуальное решение, – пояснили в СУ СКе.