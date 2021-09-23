ВГТУ развивает сотрудничество с университетом Китая

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Один из крупнейших вузов Центрального Черноземья – Воронежский государственный технический университет укрепляет международное партнерство. Так, 22 сентября, состоялось подписание соглашения представителей ВГТУ с партнерами из высшего учебного заведения Китая. Речь идет об Университете Тайчжоу.

Из–за пандемийных ограничений китайские коллеги не смогли посетить Воронеж, поэтому мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. Подписи под документом поставили врио ректора ВГТУ Дмитрий Проскурин и ректор Тайчжоуского университета Чэнь Гуантин.

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Стороны договорились о сотрудничестве по нескольким направлениям. Среди основных – активное развитие образовательных проектов и подготовка высококвалифицированных специалистов международного уровня в прикладной сфере.

Сотрудничество в будущем будет проводится в том числе и в формате создания крупного проекта – «Объединенного института Тайчжоуского университета и Воронежского государственного технического университета». Как отметили в ВГТУ, это станет началом для реализации трех совместных образовательных программ бакалавриата: «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Машиностроение» и «Электроэнергетика и электротехника». Студенты, поступившие в Институт, будут обучаться в Тайчжоу (КНР) в течение четырех лет. При этом после у них есть возможность после окончания второго курса продолжить свое обучение на третьем и четвертом в ВГТУ.

В своей приветственной речи ректор Университета Тайчжоу Чэнь Гуантин отметил, что оба университета имеют одну главную цель, которая сегодня важна для развития и России, и Китая. Это – подготовка высокопрофессиональных кадров.

– Подписание соглашения является знаковым событием для университетов. Создание «Объединенного института» будет способствовать укреплению дружбы между нашими вузами и повысит их международную конкурентоспособность, – сказал ректор Университета Тайчжоу.

Глава ВГТУ Дмитрий Проскурин в свою очередь выразил уверенность в том, что подписанное соглашение о сотрудничестве станет важным шагом в жизни обоих университетов и заложит прочную основу для совместного будущего.

– Взаимодействие наших вузов будет способствовать появлению новых инженерных кадров, способных работать в международной среде, имеющих солидные профессиональные знания и подготовленных для проведения научных исследований на высоком уровне, – подчеркнул Дмитрий Константинович.

Для справки: Университет Тайчжоу – один из известных вузов Поднебесной. Он расположен в прибрежном городе Тайчжоу. Его история началась с подготовки учителей средней школы Сантай, основанной в 1907 году. Сегодня, спустя век, вуз является универсальным университетом, официально утвержденным Министерством образования Китая. В нем обучаются более 15 тысяч студентов. Учебным процессом управляют 883 сотрудника, среди которых 355 профессоров и доцентов, а 184 имеют степень доктора наук. В университете 14 школ и кафедр, в том числе Школа машиностроения, Школа строительства и архитектуры, Школа экономики и торгового менеджмента, Школа физики и электроники и другие.

Ирина Шабанова

Фото с сайта ВГТУ