Владимир Нетёсов: «Обратная связь с избирателями является для нас жизненно важным принципом»

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В 2021 году свыше 200 млн рублей выделено по заявкам депутатов Воронежской областной Думы на улучшение материально-технической базы и текущий ремонт учреждений образования, создание комфортных условий в учреждениях здравоохранения, культуры и спорта, благоустройство населенных пунктов.

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— Обратная связь с избирателями является для нас жизненно важным принципом. Депутаты проводят регулярные встречи с рабочими коллективами, активными жителями, инициативными группами и общественными организациями, обсуждают проблемное поле с представителями местного самоуправления. Такой подход позволяет в Воронежской области дополнить практику «народного бюджетирования» и ТОСов, а также других элементов поддержки общественных инициатив. Непосредственное участие граждан в формировании конкретных расходов на социальную сферу и инфраструктуру населенных пунктов позволяет более оперативно решать возникающие на местах вопросы, укрепляет связь избирателей с депутатским корпусом, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В 2021 году депутаты в рамках работы с обращениями избирателей смогли направить средства, выделенные по их заявкам, на улучшение социальной ситуации в своих округах. Ремонт социальных учреждений, приобретение мебели и оборудования, закупка инвентаря и техники, работы по благоустройству и установка уличного освещения в населенных пунктах, а также выделение средств на помощь гражданам в трудной жизненной ситуации — все эти вопросы решались оперативно.

Порядка 50% «депутатских» средств было распределено на модернизацию объектов образования, более 15% - направили на формирование комфортной среды проживания, примерно те же объемы финансирования выделили на объекты культуры. Остальные средства были направлены на решение текущих задач на объектах здравоохранения и социальной сферы.

— От своих представителей в Воронежской областной Думе избиратели ждут помощи в решении волнующих их проблем. Жители региона всегда активно проявляют свою гражданскую позицию — по итогам депутатских приемов и встреч в округах каждый парламентарий может сформировать целый список предложений от местных жителей о том, что и как нужно улучшить во дворе, населенном пункте, районе, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Владимир Нетёсов также напомнил, что в апреле этого года Воронежская областная Дума усовершенствовала региональный закон о наказах избирателей.

В новой редакции документа четко прописан порядок внесения, рассмотрения, утверждения и контроля за исполнением наказов граждан народными избранниками и кандидатами в депутаты регионального парламента.

Благодаря усовершенствованному механизму реализации наказов, закрепленному законодательно, парламентарии могут более эффективно и оперативно решать волнующие избирателей проблемы. В частности, теперь для оформления наказов необходимо провести собрание не менее 50 граждан — в сельских поселениях, не менее 70 граждан — в городских поселениях, не менее 100 граждан — в городских округах. Ранее законом требовалось организовать собрание не менее 300 избирателей в любом населенном пункте, что было довольно сложно, особенно для небольших сел.