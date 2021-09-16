В Воронежской области реконструируют еще один стадион

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Заместитель Председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев и глава региона Александр Гусев обсудили вопросы социально-экономического развития Каменского района.

В ходе совещания глава района Анатолий Кателкин отметил, что «за последние пять лет было построено много новых социальных объектов, капитально отремонтированы существующие, заменены девять водонапорных башен, отремонтировано более 170 километров дорог, модернизированы котельные, практически завершено переселение из аварийного и ветхого жилья».

В этом году завершено строительство районного Дома культуры. Кроме того, каменская детская школа искусств вошла в нацпроект «Культура». На следующий год запланирован ремонт трех сельских домов культуры.

Один из острых вопросов, который также поднимался на встрече, – реконструкция стадиона «Центральный» в Каменке. Александр Гусев принял решение поддержать проект, выделив 60 миллионов рублей.

– Федеральные проекты очень серьезно расширились, – положительно отреагировал на инициативу главы региона Алексей Гордеев. – Мы много раз говорили, что важно войти в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Губернатор принял очень системное решение, понимая, что у районов сейчас нет денег на проектирование, – идти не от документации, а от проблемы. Если есть проблема, она включается в план, а область вместе с районом уже решает все вопросы, в том числе и проектно-сметной документации. Такой системный подход даст результат.

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В свою очередь Александр Гусев отметил, что до конца года планируется начать проектирование стадиона:

– Мы не практикуем выделять деньги только на те работы, по которым есть проектные решения, лучше мы сделаем совместный проект, правильный.

Алексей СЕРГУНИН

Фото - предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.