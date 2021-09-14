Из-за роста ОРВИ в воронежской детской больнице переполнены палаты

Станица сообщества «Воронеж VRN» в соцсети «Вконтакте»

Мама одного из малышей, оказавшаяся на днях в инфекционном отделении ОДКБ №2 (на улице 45-ой Стрелковой дивизии), пожаловалась на то, что ее ребенку предложили место только в коридоре.

- Нас положили на советскую раскладушку, без матраса, без одеяла. Кроватей нет, детских кроваток нет. Спросила: «Как будет спать ребенок?». Сказали: «Не знаем», - такое сообщение женщина оставила на странице сообщества «Воронеж VRN» в соцсети «Вконтакте».

Автор поста сообщает, что ее «коллегами по несчастью» оказались еще семеро малышей с родителями. У всех них – различные инфекционные заболевания.

80 НОВЫХ ПАЦИЕНТОВ ЕЖЕДНЕВНО

Мы попросили департамент здравоохранения прокомментировать жалобу пациентки. Вот что рассказали в ведомстве:

- На инфекционный стационар детской больницы №2 в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, который приходится на осень, ложится высокая нагрузка. Также в течение последних полутора лет здесь оказывают помощь маленьким пациентам с коронавирусной инфекцией со всей области.

По словам нашего собеседника, в период подъема заболеваемости в стационар ежедневно поступают до 80 пациентов, в то время как обычно - около полусотни.

- Важнейшим приоритетом работы врачей ОДКБ №2 является жизнь и здоровье детей. Всем обратившимся специалисты оказывают необходимую помощь и, если это требуется, госпитализируют. Если на момент госпитализации все палаты заняты, то родителям и маленьким пациентам предлагают временное решение – размещение в коридоре на дополнительном месте, - добавили в департаменте.

Как только кто-то из детей выписывается и освобождает место, пациентов их коридора переводят в палаты. В ведомстве заверили, что место размещения никак не отражается на качестве оказываемой помощи – все больные получают необходимое лечение и находятся под наблюдением врачей. При этом пребывание в коридоре не превышает суток.

МАМА С РЕБЕНКОМ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ

Конкретно по этому ребенку в департаменте рассказали, что температурящий пациент с мамой поступил в два часа ночи, мест в палатах на этот момент не было. Однако планировалось, что нескольких вылечившихся малышей утром выпишут, и новых переведут в палаты. Но и это не понадобилось: к утру состояние ребенка стабилизировалось и его с мамой отпустили домой.

Администрация учреждения приносит пациентам и их родителям извинения за временные неудобства.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за роста заболеваемости воронежские классы переводят на дистанционное обучение.