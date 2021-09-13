В Воронеже экс-главный тренер новороссийского «Черноморца» и пять бывших его игроков признали вину в договорном матче

Футболисты почему-то решили действовать как команда в суде, а не на футбольном поле. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже прошло первое полноценное судебное заседание по уголовному делу о договорном матче «Чайка» (cело Песчанокопское Ростовской области) - «Черноморец» (Новороссийск), состоявшемся 13 мая 2019 года. На нем присутствовал один представитель прокуратуры – Виталий Сидоров и целая мини-футбольная команда адвокатов – по одному на каждого из игроков и главного тренера, обвиняемых в нечестной игре. Любопытно, что несмотря на многочисленность, все представители стороны защиты проявили редкое единодушие – дружно отказались от каких-либо комментариев.

ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ЧЕРНОМОРЦА», ОРГАНИЗОВЫВАВШИЙ «ДОГОВОРНЯК», ТЕПЕРЬ УЧИТ ФУТБОЛУ ДЕТЕЙ

Перед началом заседания обвиняемые кратко рассказали о себе. В футболе продолжает трудиться только отец троих детей – экс-главный тренер новороссийского «Черноморца» Хазрет Дышеков. Именно его, по версии следствия, считают одним из главных организаторов договорного матча. Любопытно, что сам Дышеков в призыве к игрокам сдать игру всего за 500 тысяч рублей свою вину признал. Футбольные власти дисквалифицировали его только на год. И он сейчас благополучно трудится в академии родного «Черноморца». Там он учит детей футбольным премудростям. В том числе, наверное, и честной спортивной борьбе.

Хазрету Дышекову (крайний справа) признание вины в организации "договорняка" не помешало продолжить работу в футболе. Фото: Юрий КОЗЛОВ

А вот игроков дисквалифицировали на три года. И они понемногу осваиваются в новых профессиях. Алексей Кузнецов, еще один отец троих детей, работает кладовщиком и, когда время позволяет, таксистом. Анатолий Пуляев трудится менеджером по логистике. Станислав Резников работает в родном Новороссийске докером-механизатором. Вратарь Максим Швагирев (единственный, кто упорно не признает свою вину в «договорняке») – теперь риэлтор в агентстве недвижимости. Иван Юдин – на данный момент помощник руководителя в компании, занимающейся электричеством. И лишь Даниил Лезгинцев пока числится безработным.

Иван Юдин подался работать в компанию, занимающуюся электричеством. Фото: Юрий КОЗЛОВ

ФУТБОЛИСТЫ О ДРУЖНОМ ОТКАЗЕ ОТ ПОКАЗАНИЙ: «МЫ ЖЕ ДОЛЖНЫ КАК КОМАНДА ДЕЙСТВОВАТЬ»

Ни тренер, ни кто-либо из игроков показаний на первом судебном заседании давать не стал. Даже Швагирев, утверждающий, что он невиновен, от каких-либо комментариев отказался.

Вратарь Швагирев свою вину не признал. Но общаться со СМИ тоже отказался. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Их попытался урезонить одинокий представитель стороны обвинения Виталий Сидоров:

- Я давно работаю и могу сказать, что отказ от показаний на первом заседании однозначно трактуется не в пользу обвиняемых. Воспринимается как попытка сформировать свою версию развития событий в зависимости от хода суда.

На что получил ответ некоторых футболистов:

- Мы же должны как команда действовать. Вот и выбрали все такую позицию.

Лучше бы с «Чайкой» такое понимание командного единства было.

О КЛУБЕ, ВЫИГРАВШЕМ «ДОГОВОРНЯК», НА СУДЕ И РЕЧИ НЕ БЫЛО

Любопытно, что «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области, выигравшая тот самый договорный матч у «Черноморца» - 3:1 и вскоре поднявшаяся на дивизион выше в том числе и благодаря нечестным трем очкам, благополучно выступает в ФНЛ. Ничего не слышно даже о санкциях к ее бывшему гендиректору Олегу Баяну. По версии следствия, именно он предложил те самые 500 тысяч рублей Хазрету Дышекову.

- Почему дело взяткодателя не рассматривают вместе с разбирательством по тем, кто получил деньги, - вопрос не ко мне, а к следствию, - прокомментировал Виталий Сидоров.

Кстати, к вопросу следствия. Адвокат вратаря Швагирева попросил зачитать некую справку, призванную, видимо, как-то обелить его подзащитного. Виталий Сидоров однако отказался это сделать. Справка оказалась без подписи и печати. Интересно, как она вообще попала в дело?

Надо сказать, что президент ФК «Чайка» - известный ростовский бизнесмен Андрей Чайка. Группа компаний этого предпринимателя приносит весьма солидный доход - более 3,5 млрд рублей. Собственно, из-за влиятельности этого человека на юге России дело и передали в Железнодорожный районный суд Воронеже. В Генпрокуратуре посчитали, что бизнесмену труднее будет повлиять на разбирательство в столице Черноземья. С другой стороны, какое ему дело до «Черноморца». «Чайку»-то пока не трогают.

Экс-главному тренеру «Черноморца» и пяти игрокам предстоит отвечать по ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса». Им грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 100 тысяч рублей. Однако судя по не очень удрученному виду Дышекова и игроков, они ждут гораздо менее сурового решения Фемиды.

Судья Петр Сарычев назначил новое судебное заседание на 24 сентября. На нем планируют заслушать показания свидетелей.

Судья Петр Сарычев назначил новое судебное заседание на 24 сентября. Фото: Юрий КОЗЛОВ

О характере матча можете судить сами, посмотрев видео чуть ниже.