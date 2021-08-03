В Воронеже пройдет первый в России суд по поводу футбольного договорного матча

По данным следствия, "Чайка" и "Черноморец" сыграли классический "договорняк". Фото: ФК "Чайка" ВКонтакте. Фото: другой источник.

В Верховном суде удовлетворили ходатайство Генпрокуратуры об изменение места рассмотрения уголовного дела о домашнем матче «Чайки» из села Песчанокопское Ростовской области с новороссийским «Черноморцем». Матч состоялся 13 мая 2019 года, завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля и был признан в РФС имеющим признаки договорного. Теперь дело решили убрать из юрисдикции Южного и Северокавказского федеральных округов и передать в ведение Железнодорожного районного суда в Воронеже. Об этом сообщает Legal.report.

В Железнодорожном районном суде сообщили, что о решении передать первое в России дело о футбольном «договорняке» пока знают только из интернета. Никаких официальных бумаг к ним еще не доставляли.

По версии следствия, накануне матча бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян договорился с тоже теперь уже экс-главным тренером новороссийского «Черноморца» Хазретом Дышековым об организации «цирка» на поле за 500 тысяч рублей. При этом у правоохранителей есть веские основания предполагать, что Баян действовал в интересах учредителя и президента ФК «Чайка» ростовского бизнесмена Андрея Чайки. Между тем группа компаний этого предпринимателя приносит весьма солидный доход - более 3,5 млрд рублей. И в Генпрокуратуре посчитали, что бизнесмен может существенно повлиять на решение местного суда. В ведомстве полагают, что в Воронеже связи южного олигарха будут не так эффективны.

Любопытен тот факт, что пока обвиняемыми в деле выступают только экс-главный тренер «Черноморца» Дышеков и шесть футболистов этого клуба Кстати, трем из них, по данным следствия, в перерыве подкинули еще по 1-2 миллиону рублей, ну не шел мяч в ворота гостей, понимаешь. По ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» им грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 100 тысяч рублей. А вот люди, предлагавшие взятку, как бы и не при делах. Что косвенно подтверждает правоту Генпрокуратуры, решившей увести дело о «договорняке» подальше от местных реалий.