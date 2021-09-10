"Экипаж пытался увести горящую машину из зоны боя": что рассказали поисковики о найденном в Дону под Воронежем самолете

Фото с сайта поискового объединения "Дон"

Поисковики из объединения «Дон» провели предварительную очистку и детальный осмотр фрагментов советского самолета, который несколько дней назад извлекли из реки Дон на территории Семилукского района Воронежской области. Напомним, из-за сильного обмеления водоема над поверхностью показались металлические останки боевой машины времен Великой Отечественной войны. Это заметили местные жители и сообщили поисковикам.

РЕДКАЯ НАХОДКА

Изучив фрагменты элементов конструкции, эксперты пришли к выводу, что это советский скоростной бомбардировщик АНТ-40-2 — редкая для Воронежской области находка. Более детальное изучение обломков приоткрыло тайну гибели самолета. Скорее всего, он пережил грубую посадку. На корпусе нет сильных «заломов», рваных краев, отсутствуют фрагментизированные остатки деталей и узлов самолета, части триплекса.

- Возможно, экипаж пытался вывести уже горящую машину из зоны боевых действий, - предположили участники поискового объединения «Дон».

Фото с сайта поискового объединения "Дон"

ОХОТНИКИ ЗА МЕТАЛЛОМ

На фрагментах самолета обнаружили и другие, более поздние повреждения, сделанные в наше время и не характерные для крушения. Видно кто-то пытался рубить металл топором, по краям отдельных частей видны сквозные отверстия, сделанные багром в попытке достать их. Характер повреждений, по словам поисковиков, свидетельствует о непрофессиональной, грубой работе. Скорее всего, кто-то из местных жителей обнаружил затонувший самолет и безуспешно пытался поднять его, чтобы сдать в металлолом.

В ближайшее время поисковики намерены продолжить работы на месте обнаружения самолета. Возможно, река хранит еще какие-то тайны гибели бомбардировщика.