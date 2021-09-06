Под Воронежем в обмелевшем Дону нашли советский самолет времен войны

Части самолета достают из реки. Фото: предоставлено поисковым объединением "Дон".

4 сентября в Семилукском районе в обмелевшем из-за жары Дону показались на поверхности части упавшего в реку во время войны советского скоростного бомбардировщика. О находке сообщили местные жители. Останки боевой машины поднимали из воды активисты поискового объединения «Дон».

Останки самолета. Фото: предоставлено поисковым объединением "Дон".

Пока удалось установить только марку самолета АНТ-40-2 – скоростной бомбардировщик. Однако в каком боевом подразделении бомбадировщик состоял, а также имена членов экипажа еще предстоит выяснить. Сейчас из воды продолжают вынимать оставшиеся там части самолета.

Останки самолета. Фото: предоставлено поисковым объединением "Дон".

Останки самолета. Фото: предоставлено поисковым объединением "Дон".

Справка «КП»

Скоростные бомбардировщики (СБ) этой модели успешно участвовали в боевых действиях против фашистских войск в Испании и против японских милитаристов на реке Халкин-Гол в Монголии. Его козырем была скорость, однако после выпуска «мессершмитов» это преимущество было утеряно. А недостатки – отсутствие брони и слабое вооружение – стали явными. Конструкторы перед Великой Отечественной войной пытались исправить это положение дел. И СБ оставались в боевом строю до Сталинградской битвы. Затем уступили место более современным Пе-2 и Ту-2, но продолжали выполнять транспортную и курьерскую функции до конца войны.