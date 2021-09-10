Сбер: как онлайн-сервисы помогут защитить деньги от мошенников

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В Воронежской области ежедневно жители региона, доверяясь телефонным мошенникам, теряют сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей. Как показывает практика правоохранителей, жертв киберпреступников меньше не становится. Сколько конкретно случаев такого отъема денег у воронежцев в день или месяц, – сложно подсчитать. Та сумма, которая появляется в СМИ – лишь часть проблемы. Не все граждане региона решаются сообщить о об этом в полицию или рассказать в СМИ. Телефонное мошенничество сегодня – главная угроза, которую иначе как бедствием не назовешь.

По данным Сбера, в прошлом году количество мошеннических звонков в России превысило 15 млн, то есть 100 тысяч соединений в сутки. По поводу попыток телефонного мошенничества в 2020-м только в Сбере поступило 3,7 млн обращений клиентов. По сравнению с 2017 годом их рост составил 30 раз!

Вопрос: почему все больше наших граждан попадаются на уловки преступников? Как поясняют эксперты, во-первых, аферисты стали более «продвинутыми»: они развивают онлайн-сервисы, а уровень киберграмотности граждан остается на низком уровне. Во-вторых, киберпреступления даже при возбуждении уголовных дел так и остаются не раскрытыми. По общероссийской статистике в прошлом году показатель раскрытия составил только 21%. И в-третьих, в нашей стране нет структуры, которая была бы «заточена» на борьбу с киберпреступностью. Те же ведомства, которые противостоят злоумышленникам, работают по-разному.

– В этой борьбе мы помогаем правоохранительным органам. Итог нашей совместной работы за 2020 год – прекращение деятельности восьми мошеннических call-центров, ликвидация 57 преступных групп и задержание 202-х их активных участников, а также возбуждение 260 уголовных дел», – добавили в Сбере.

Откуда мошенники узнают личные данные клиентов?

Наверное, многие в Воронежской области сталкивались со звонками от неизвестных лиц из «службы безопасности банка» которые сообщали о «скомпрометированной карте» или о взломе счета мошенниками. Почему доверяет человек звонящему? Прежде всего, что злоумышленники называют человека, которому они звонят, по имени и фамилии. Как им это удается?

Специалисты Сбера не исключают, что существует «теневой рынок» персональных данных. На нем за совсем небольшие деньги можно купить базу данных с телефонами и ФИО людей. Подписка на такие сервисы стоит от 65 рублей.

– Наше исследование теневого рынка данных выявило 12 торговых площадок, на которых в продаже имеются данные платежных систем, мобильных операторов и финансовых организаций. На девяти площадках продают данные банковских карт, – уточнили в Сбере. – В доступе чаще всего находятся данные внешних сервисов. Например, интернет-магазинов, доставки товаров и другие.

В банке, который заботится о безопасности, средства клиентов надежно защищены. Мошенники это знают и предпочитают атаковать клиентов. Для этого активно применяют методы социальной инженерии. Зачастую они базируются на страхе жертвы потерять свои деньги. Клиенты нередко сами под влиянием мошенников снимают свои средства, берут кредиты и переводят их на счета злоумышленников.

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Как Сбер помогает спасти деньги от кибермошенников?

Сбер запустил ряд сервисов по кибербезопасности. Они уже доступны каждому клиенту, который пользуется мобильным приложением СберБанк Онлайн. На главном экране собран сервисы –проверки данных, настройки безопасности, обучающие материалы, тесты и видео.

Проверка входящих звонков. Этот сервис предупредит, когда на телефоне раздастся звонок от мошенника. База данных номеров, которыми пользуются злоумышленники, уже превышает 600 тысяч номеров. Каждый день благодаря клиентам Сбера она пополняется.

Проверка телефона и почты: Благодаря этому сервису клиент может выяснить, не попали ли его контактные данные к мошенникам. Если да, то нужно усилить бдительность и сменить все свои пароли на более надежные.

Закрыть доступ к картам и счетам. Если мошенники получили данные о карте или код из СМС, то следует сразу заблокировать карту. Тогда с нее будет невозможно списать деньги. Когда злоумышленники получили пароли или ПИН, то можно скрыть вклады и счета. Они перестанут быть доступны в СберБанк Онлайн и в банкоматах.

Сообщить о мошеннике. Во многом благодаря этому сервису пополняется база данных «злоумышленников». Всем клиентам, которых попытались обмануть или же они пострадали от действий киберпреступников, стоит сообщить об этом через специальную форму.

Настройки безопасности. Мелкие, но важные настройки, которые помогут сохранить деньги. К примеру, установить лимит на переводы средств в сутки, скрыть видимость карты или счета в мобильном приложении и банкомате.

Не дайте себя обмануть. В этом разделе Сбер собрал полезные статьи, видео и комиксы, которые простым языком объясняют, как киберпреступникам удается обманывать своих жертв.

Осторожно, мошенники. Здесь собрана база данных самых новых мошеннических схем и способов защиты от них.

Подробнее обо всех сервисах можно узнать на сайте Сбера. https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/cybersecurity/sberbank_online