Воронежский губернатор: «строительство детского сада в Богучарском районе необходимо завершить до конца года»

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев во время своей поездки в Богучарский район проинспектировал ход строительства детского сада на 70 мест в селе Монастырщина, сообщили в облправительстве.

Объект должен был быть сдан еще к 1 сентября, но пока его готовность составляет только 50%. В здании доделываются полы, фасад, вентиляция, электрика, водопровод и канализация, сети электроснабжения, также требуется благоустройство территории.

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Объект возводится в рамках нацпроекта «Демография». В двухэтажном здании планируется разместить три возрастных группы: ясельную, среднюю и старшую группы. Стоимость строительства – 117,8 млн рублей, из них 53 млн рублей были выделены из федерального бюджета и 64,6 млн рублей – из областного.

По словам зампредседателя правительства области Сергея Честикина, подрядчик составил новый график работ и пообещал сдать объект 30 октября.

Губернатор жестко раскритиковал подрядчика и пригрозил, что организация потеряет возможность работать на территории Воронежской области, если соцобъект не будет доделан в разумные сроки, а федеральные деньги не будут освоены.

– Можно над каждым подрядчиком поставить по 10 контролеров и гонять палками. Но этот человек должен понимать, за какой объект он берется. Детский сад – небольшой объект, мы видим, что за год это все можно было сделать. Тем более, подрядчик все мог закупить в конце прошлого года, в первом квартале этого года, когда цены не росли так стремительно, – подчеркнул глава региона.

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Александр Гусев поручил информировать его о ситуации на объекте, если откорректированный график исполняться не будет, а также дал поручение главе района назначить куратора для проверки числа рабочих на объекте.

Затем губернатор ознакомился с ходом реализации проекта «Вид на Царский сад. Благоустройство прибрежной зоны и пляжа в Богучаре», который ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2020 году администрация города Богучар победила с ним в конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах.

По контракту завершить работы должны до 1 октября 2021 года, а срок окончания согласно графику, утвержденному Минстроем России, – 1 ноября. На сегодняшний день объем выполненных работ на объекте всего 55%.

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Александр Гусев по итогам поездки подчеркнул, что нужно не допускать работы с недобросовестным подрядчиком:

– Это просто наплевательское отношение к объектам. Подрядчик не первый раз нас подводит. Он в Богучаре уже создавал проблемы. Еще по двум объектам на территории области подобным образом организовал работу. Плохо, что такие люди получают возможность из раза в раз выигрывать. Мы не должны этого допускать. Думаю, выводы определенные наши коллеги сделают. Здесь мы, конечно, поможем ему и людьми, и субподрядчиками, если потребуется, ресурсами, чтобы уложиться в срок до конца года. Но работать с такими людьми – это не наш путь.

Ирина Шабанова

Фото -предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.