КПРФ поздравила воронежцев и жителей области с Днем знаний

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Дорогие школьники и студенты!

От имени Воронежского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации поздравляю вас с Днём знаний!

Бесплатное качественное образование для всех, как это было в советское время, – вот наша главная задача, которую можно решить только вместе, поддержав КПРФ и её кандидатов в депутаты на выборах в Государственную Думу 19 сентября.

Желаю вам терпения, выдержки, оптимизма, умения и стремления – учить и учиться. Пусть будут незабываемыми «школьные годы чудесные»!

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С уважением,

А.И. Рогатнев,

первый секретарь Воронежского обкома КПРФ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Воронежского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».