В Воронежской области стартовал конкурс военных водителей АрМИ-2021

Фото - пресс-центр Армейских международных игр – 2021

В Острогожске Воронежской области стартовал конкурс «Мастера автобронетанковой техники» в рамках Армейских международных игр-2021. В нем принимают участие около 100 человек из пяти стран, которые будут на протяжении шести дней демонстрировать свое мастерство в упражнениях и на гоночных трассах. В списке – Египет, Беларусь, Китайская Народная Республика, Российская Федерация и Узбекистан.

Фото - пресс-центр Армейских международных игр – 2021

Захватывающее зрелище, в котором водители легковых и грузовых автомобилей – УАЗ 3163, КамАЗ 4350, КамАЗ 65225 – соревнуются в четырех этапах конкурса. Мастерство свое показывают профессионалы в индивидуальной гонке, гонке мастерских МТО – УБ1, гонке капитанов и командной эстафете.

Главное, что должны увидеть зрители и оценить судьи – высококлассное умение преодоления препятствий, заграждений и водных преград. Также участникам предстоит показать, насколько слаженно действуют команды при прохождении эстафеты и при работе на мастерских МТО УБ-1.

Фото - пресс-центр Армейских международных игр – 2021

Как отметили организаторы, главная цель соревнований – сотрудничество стран и обмен опытом.

Хороший задел к победе дал командам временно-исполняющий обязанности начальника главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации генерал – майор Александр Шестаков в своем приветственном слове:

– Какими бы ни были результаты, главный итог – наше боевое содружество, крепкое товарищество, готовность к сотрудничеству и взаимодействию. Поздравляю всех вас с началом конкурса. Желаю участникам соревнований высоких результатов, а зрителям интересной борьбы!

На церемонии открытия зрители увидели фигурное перестроение участников команд в эмблему конкурса, специально созданный анимированный фильм о первом в истории символ игр – енота «Автошка», презентацию истории создания Армейских международных игр, концерт вокально-инструментального ансамбля «Легенда 37», рота почетного караула отдельного комендантского преображенского полка Западного военного округа осуществила вынос государственных знамен, флага игр и флагов стран – участниц конкурса.

Фото - пресс-центр Армейских международных игр – 2021

А накануне военнослужащие стран-участниц устроили международный флешмоб - на площадке открытия игр водители построили из легковых и грузовых автомобилей УАЗ 3163, КамАЗ 4350, КамАЗ 65225 логотип конкурса.

Соревнования военных автомобилистов продлятся до 29 августа.