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Политика22 августа 2021 19:40

Военные автомобилисты устроили флешмоб в честь открытия конкурса АрМИ-2021

Конкурс проходит в Острогожске
Ярослав ИВАНОВ
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Скриншот видео Минобороны РФ

Скриншот видео Минобороны РФ

22 августа в Острогожске стартовал конкурс «Мастера автобронетанковой техники» в рамках Армейских международных игр-2021. Накануне военнослужащие стран-участниц устроили международный флешмоб - на площадке открытия игр водители построили из легковых и грузовых автомобилей УАЗ 3163, КамАЗ 4350, КамАЗ 65225 логотип конкурса. В фигурном перестроении участвовали военные спортсмены из Беларуси, Египта, Китая, Узбекистана и России, продемонстрировав дружбу между командами разных стран.

Соревнования военных автомобилистов продлятся в Острогожске по 29 августа, в них примут участие более 100 военных спортсменов.