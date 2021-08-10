Очевидцы воронежской трагедии с погибшим под колесами машины младенцем: «Дети случайно завели автомобиль»

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Следователи до сих пор не могут полностью восстановить картину трагических событий 8 августа, когда на воронежском пляже в селе Чертовицы поехавшая машина задавила 10-месячного малыша. В частности, эксперты пытаются выяснить, кто находился за рулем злополучного «Форда», когда он поехал на отдыхавших людей.

Уже на следующий день очевидцы рассказали, что, возможно, в салоне иномарки находились дети. Именно они случайно привели машину в движение. Однако следователи отказались официально комментировать это сообщение.

"КЛЮЧ ПОВЕРНУЛИ ДЕТИ"

А через два дня после трагедии в воронежских соцсетях появился крик о помощи от девушки, представившейся женой человека, которого сейчас пытаются привлечь к ответственности за гибель малыша:

- В этот день мой муж привез на пляж семью знакомых по их просьбе с тремя детьми на их машине, так как он был трезв, а они - нет. В машине знакомые разрешили играть детям, и дети, видимо, прокрутили ключ зажигания. Мы проверили на подобной машине - она действительно начинает ехать, как только прокрутить немного ключ.

Сейчас следствие обвиняет именно моего мужа. Хотя он был трезв, и в момент трагедии был далеко от машины. Освидетельствование показало, что он был трезв. Освидетельствование, допрос, полиграф муж прошел сразу, так как сказал, что ему нечего скрывать!!! За рулем сидел ребенок, что подтверждали в момент трагедии и его родители.

По версии следствия, сейчас крайним остается именно муж, так как он привез знакомых на этот пляж. Я и мой муж приносим свои искренние соболезнования родителям погибшего малыша!!! Это огромная трагедия, которую страшно представить...

Я умоляю не наказывать невиновных, я очень прошу не ломать жизнь нашей семьи... Мой муж - честный порядочный человек, который откликнулся на просьбу друзей и в итоге может горько поплатиться за это.

Автор сообщения просит очевидцев подтвердить ее слова, чтобы оправдать мужа.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТЕЙ НЕСУТ РОДИТЕЛИ!

Если это на самом деле было так, то к трагедии привела совокупность роковых обстоятельств: нетрезвость взрослых, припаркованная рядом с отдыхающими людьми машина, оставленный в замке зажигания ключ, детские шалости в салоне авто и, наконец, малыш, оказавшийся на пути поехавшей иномарки… Но закон – это свод прописанных правил и не учитывает эмоций. Мы попросили прокомментировать историю адвоката Вячеслава Чуприна.

- Первое, что хочется сразу отметить, что у детей есть родители, которые по закону несут ответственность за их действия до совершеннолетия, - рассказал «Комсомолке» Вячеслав Владимирович. – Уголовной ответственности для детей у нас нет, но можно найти в действиях взрослых признаки халатности. Это будет решать следствие. Мы же не знаем всех обстоятельств этой истории. У меня, например, сразу возникают много вопросов: как происходила передача машины знакомому семьи, который вызвался быть водителем? Был ли он вписан в страховку? Передал ли владельцу машины ключи, когда приехал на место? Закрыл ли салон? Кто допустил детей в машину играть? Ведь было много случаев, когда дети на жаре задыхались в салоне машины…

Жизнь шире, чем закон, и все ситуации в закон не впишешь. Конечно, водитель должен был, приехав на место, поставить машину на ручной тормоз, вынуть ключ из зажигания, закрыть машину. Но вероятно, этого не произошло…