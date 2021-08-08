Трагедия на воронежском пляже: под колесами иномарки погиб младенец

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Вечером в воскресенье, 8 августа, в группе поселка Чертовицы появилось жуткое сообщение: на популярном у горожан пляже иномарка задавала младенца. Как позже сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, около 19.30 компания людей отдыхала у реки, рядом стояла машина «Форд Фокус». В какой-то момент иномарка начала движение и наехала на 10-месячного малыша с папой. Мужчина выжил, а ребенок от полученных травм скончался на месте.

Кто находился за рулем иномарки, и почему она поехала, предстоит выяснить следователям. Полицейские начали проверку обстоятельств трагедии.

В комментариях, оставленных под сообщением в соцсети, горожане посетовали, что в последнее время пляж буквально перегружен отдыхающими. Кроме местных жителей из села Чертовицы сюда активно приезжают и горожане. Многие из них стараются подъехать на машине прямо к реке, чем создают угрозу отдыхающим.

Напомним, недавно в ДТП в Воронеже погибла трехмесячная малышка – она ехала на руках мамы на переднем сидении, когда машина попала в аварию. По факту возбудили уголовное дело.