Выходные в Воронеже: картины периода "застоя", мастер-классы, театр в кино

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА РОСИЗО

В выставочном зале музея имени Крамского открылась выставка «Назад в СССР. От «оттепели» до «перестройки». Искусство 1960-1980 гг». В Воронеж привезли 45 работ живописи и графики из золотых фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

- Характерной чертой периода застоя было противостояние официального и неофициального искусства, которое можно было проследить в той или иной степени во всех республиках бывшего СССР. Героические усилия «неофициальных» художников постепенно раздвигали границы дозволенного для большинства мастеров, которые не порывали с официальными структурами Союза художников, но и не поддерживали своим искусством идеологию власти. Все свои усилия они направили на чисто пластические поиски, что и отражает выставочный проект, - сообщили в музее.

Выставка продлится до 5 сентября.

МАСТЕР-КЛАСС ПО ТРАФАРЕТУ

7 августа в музее имени Крамского состоится мастер-класс «Трафарет». Эта техника ручной печати проста, но очень эффектна. На мастер-классе Ольги Ремез участники по-новому взглянут на привычные вещи, расширят пространство для творчества и разовьют фантазию - научатся работать с силуэтом, формой, тоном и наложением цветов в технике трафарет. Итогом мастер-класса станет натюрморт, участники забирают работу с собой.

Начало в 12.00.

МАСТЕР-КЛАССЫ В ЗАПОВЕДНИКАХ

Музей-заповедник «Дивногорье» приглашает на выходных на мастер-классы. 7 августа на Дивногорском подворье (переулок Дивный, 27) поделятся «Секретами хазарских гончаров» и пройдет встреча посткроссеров. А 8 августа можно пройти «Курс молодого кроманьонца». Начало в 13.00.

А в музее-заповеднике «Костенки» 8 августа пройдет мастер-класс «Древние пейзажи Костенок».

ТЕАТР В КИНО

В кинотеатре «Спартак» 8 августа в 19.00 в рамках проекта «Театр в кино» покажут оперу Моцарта «Так поступают все». Юбилейный Зальцбургский фестиваль 2020 года, проходивший в особых условиях пандемии по резко сокращенной программе, не мог обойтись без оперы Моцарта. Романтическую комедию о хитросплетениях отношений двух пар «Так поступают все» выбрали, потому что в ней занято мало исполнителей: всего шесть солистов, а хор играет третьестепенную роль.

Дирижер Йоана Мальвиц сократила партитуру, режиссер Кристоф Лой минималистическими средствами создал тонкий спектакль с чрезвычайно живыми персонажами. А прекрасный ансамбль молодых, но уже законно претендующих на звездный статус исполнителей подарил публике запоминающегося, трепетного, никогда не стареющего Моцарта.

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ВЫСТАВКА АВТОРА ПАМЯТНИКА СЛАВЫ

В Доме губернатора (пр. Революции, 22 - филиал художественного музея имени Крамского) можно посмотреть персональную выставку известного воронежского скульптора и художника Федора Сушкова. Выставка объединила более 40 работ Федора Кузьмича – живописные полотна на библейские сюжеты, эскизы и макеты памятников, с самого детства известных воронежцам, автопортреты и личные вещи художника. Выставка продлится до конца 2021 года.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЭКСКУРСИЯ И КИНО В "АРСЕНАЛЕ"

7 августа в 13.00 в музее «Арсенал» (ул.Степана Разина, 43) пройдет экскурсия «Оружие победы». Воронежцам покажут экспонаты постоянной выставки, среди которых БМ-13 «Катюша», ППШ, самолет Ил-2, пулемет «Максим», и дадут подержать в руках знаменитую «мосинку» или ППС-43.

8 августа в 11.00 для детворы пройдут мастер-классы, в ходе которых они смогут смастерить «солдатский треугольник» и узнать о работе военно-полевой почты, увидеть настоящие фронтовые письма. В 15.00 начнется показ фильма «Матч» (2012) о вратаре и звезде киевского «Динамо» Николае Раневиче, который в немецком плену вынужден был играть «матч смерти» против футболистов подразделений Вермахта.

САМОВАРЫ В ДОМЕ ГУБЕРНАТОРА

В Доме губернатора (пр. Революции, 22) работает выставка самоваров «Витязи русского стола». Воронежцам показывают часть собрания известного воронежского архитектора Анатолия Бородецкого. Анатолий Петрович много лет занимается коллекционированием и реставрацией предметов русского быта. На выставке коллекционер представляет 173 самовара, бульотки и фонтаны российских и зарубежных производителей конца XVIII - начала ХХ веков - в большом разнообразии форм, размеров, материалов отделки.

Историки считают, что первенство в самоварном деле принадлежит уральскому заводу в Суксуне, где самовары стали делать с конца 1730-х годов. Затем центрами самоварной промышленности в России стали Тула и ее окрестности, а также Москва, Петербург, Урал, Варшава и некоторые города центральных российских губерний. В день открытия выставку можно посетить бесплатно, Анатолий Бородецкий проведет авторскую экскурсию.

Посетить экспозицию можно в 12.00, 14.00 и 16.00. Выставка продлится до конца 2021 года.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАРШРУТ В РАМОНИ

В Доме с ризалитами дворца Ольденбургских можно посетить выставку «Исторический маршрут». На ней представлены работы участников восьмого пленэра среди студентов художественных учреждений, который проходил в Воронежской области с 20 по 30 июня и был посвящен предстоящему в 2022 году юбилею Петра Великого. Во время пленэра молодые художники посетили исторические места Воронежской области, так или иначе связанные с представителями Российского Императорского дома, в том числе - усадебный комплекс имения «Рамонь» Ее Императорского Высочества принцессы Евгении Ольденбургской. Каждый из молодых живописцев передал в дар Воронежской области по две работы, выполненные на пленэре, и по одному этюду с памятными местами своей малой родины.

Выставку можно посетить до 30 августа.

КУКЛЫ В УСАДЬБЕ ВЕНЕВИТИНОВА

В музее-усадьбе Веневитинова можно посмотреть выставку «Мир кукол в дворянской усадьбе». Экспозиция посвящена «кукольной моде» XIX века.

Кукла-игрушка была непременным атрибутом для украшения интерьера дворянских усадеб, демонстрации моды и детской игры. Мифология куклы тесно связана с романтической традицией в литературе. Здесь показывают авторские работы мастеров-кукольников Елены Мазуровой и Татьяны Пасечной из собрания Донецкого республиканского краеведческого музея. Среди кукол есть представители забытых занятий - трубадур, трубочист, цирюльник, шарманщик.

Кроме того, на выставке представлены и работы современных дизайнеров-кукольников - Натальи Скрипниковой, Ольги Боевой из Воронежа, Светланы Устьяновой из Острогожска, Елены Чипига из Лисок. Куклы выполнены в разных техниках, из разных материалов - фарфора, текстиля, полимерного пластика.

Третий раздел выставки представил старинные книги, художественные иллюстрации, фотографии и швейная фурнитура.

Выставка будет работать по 5 сентября.