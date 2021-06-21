Известный воронежский реставратор Анатолий Бородецкий: Советские самовары – это извращение!

Анатолий Бородецкий Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Доме губернатора можно увидеть все великолепие самоварного мира. На выставке «Витязи русского стола» представлено 170 старинных пузатых и не очень, сверкающих золотыми и серебряными боками «генералов чая».

Точнее великолепием они стали после золотых рук реставратора. Все образцы самоваров на выставке - из частной коллекции известного воронежского архитектора Анатолия Бородецкого. Как признался «Комсомолке» Анатолий Петрович, коллекционирование для него не первично, он их покупает не «для выставки». Именно восстановление закопченных, гнутых, ржавых самоваров - для него представляет интерес. Даже некий азарт.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

САМОВАРЫ В РОССИИ ДЕЛАЛИ КРЕСТЬЯНЕ

- Мое увлечение началось в 2000-х. Тогда старые вещи никому не были нужны. Можно было купить самовар рублей за 500. А порой в деревнях они просто валялись. Вообще в России около 90% самоваров было уничтожено – они шли на пули… Мне вдруг стало интересно именно восстановить, я стал интересоваться этим вопросом, читать книги, узнавать, какие нужны инструменты. Когда ты начинаешь настойчиво и скрупулезно заниматься процессом – всегда все получается. И расставаться с восстановленными самоварами жалко, так начала вырастать коллекция, - признался мастер. – Именно у России было первенство по производству самоваров, мы не имеем права забывать свою историю. Раньше самовары делали в деревнях. Все крестьяне вокруг Тулы работали на самоварах. Мужики брали заказ у фабриканта, листы и занимались изготовлением, а потом сдавали на завод. Делали самовары зимой, ведь весной-летом-осенью у сельчан горячее время – посадка, уход за урожаем, уборка. А зимой им было нечего делать…

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДИЗАЙН САМОВАРОВ ПОВТОРЯЕТ АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ

Сейчас в собрании Бородецкого около 500 экземпляров. И он до сих пор реставрирует вновь обнаруженные агрегаты.

- Занимаюсь этим в охотку: вечером или с утречка, пока жена спит, я уже работаю. Обнаруживаю четкую аналогию в дизайне самоваров с архитектурными стилями. В 1810-м самовары были в стиле ампир. Потом начали делать в стиле рококо – с барочными элементами. Потом пошли «рюмочки», далее образцы в стиле ренессанс – «желудь», например. В 1905-1910-м дизайн упростился, «подешевел». А в советское время просто началась «штамповка», я эти модели за самовары не считаю – «нашлепали», ручки прикрутили, это извращение.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Каждый самоварный мастер «выделывался» по-своему. Формы делали различные - кубки, кратеры, шары, пушки, яйцо. Это было настоящее искусство, считает мастер.

Очень резко Бородецкий реагирует и на устойчивый стереотип - разжигание самовара сапогом.

- Как посмотришь в кино: крестьяне снимают грязные сапоги и начинают что-то там «качать». Это дурь! Мне стыдно от такого! Ну что в сапоге у Ванька – сами подумайте, антисанитария. Да и смысл какой в этой процедуре? И дрова мокрые прям суют, - качает головой Анатолий Петрович.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 ДРЕЛЕЙ, 40 ОТВЕРТОК, МАГНИТ – ЦЕЛЫЙ АРСЕНАЛ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Для реставрации у Бородецкого целый арсенал – для того, чтобы исправить мятые бока, припаять отсутствующие ручки, у него в мастерской приготовлено 15 дрелей, четыре десятка отверток, в общем целый «магазин» инструментов и всяких приспособлений, потому что порой рука не влезает в «тулово» самовара, чтобы выбить вмятину изнутри.

- У меня есть очень сильный магнит для таких целей. Кладу внутрь шарик и снаружи подношу магнит. Он тянет шарик и тот выпрямляет стенку, - рассказал мастер.

В Доме губернатора (пр. Революции, 22, это филиал музея имени Крамского) можно увидеть 173 самовара, бульотки и фонтаны российских и зарубежных производителей конца XVIII - начала ХХ веков - в большом разнообразии форм, размеров, материалов отделки. Посетить экспозицию можно со среды по воскресенье - в 12.00, 14.00 и 16.00. Понедельник и вторник - выходные дни. Выставка продлится до конца 2021 года.