Сардана Авксентьева рассказала в интервью Собчак о настоящем мэре из Воронежской области

Сардана Авксентьева привела пример главы поселка Каменка Воронежской области Александра Макаренко

Сардана Авксентьева, советник лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, стала главным героем нового выпуска на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». Сардана Владимировна заработала репутацию «народного мэра», когда возглавляла Якутск. Сейчас она рассказала, почему так важно сохранить прямые выборы, в том числе в глубинке. Она привела пример главы поселка Каменка Воронежской области Александра Макаренко.

На YouTube-канале «Осторожно: Собчак» Сардана Авксентьева рассказала о собственной судьбе и о политической жизни

- Недавно я была в после городского типа Каменка в Воронежской области. Там сами себе выбрали мэра, который теперь «кошмарит» районную администрацию. Районная администрация выбор людей не одобряет. Ему недавно сказали: «Будешь себя так вести, мы твою должность совсем сократим», - рассказывает Сардана Авксентьева в интервью Ксении Собчак. - Глава Саша Макаренко, например, выяснил, что местную коммунальную технику почему-то отдали в аренду в Санкт-Петербург. Я и говорю: «Ну молодцы! Правильно! Вам же не надо. Зачем вам коммунальная техника?» Но шутки-шутками, а технику надо возвращать.

Сардана Авксентьева также отметила, что Александр Макаренко хочет реформировать в Каменке систему ЖКХ. Сегодня в поселке жилищно-коммунальным хозяйством полностью управляют частные компании.

- Думаю, что таких, как Александр Макаренко, много в нашей России. Их надо найти и поддержать, и все будет постепенно налаживаться, - уверена советник лидера партии «Новые люди».

Подробнее о недавнем визите Сарданы Авксентьевой в Воронеж и область читайте в нашем материале.

Сардана Авксентьева также отметила, что Александр Макаренко хочет реформировать в Каменке систему ЖКХ

О чем еще говорили во время интервью?

О большой политике

Сардана Владимировна призналась, что сейчас занимается тем, что любит больше всего: общается с хорошими людьми и смотрит страну.

- Не нравится мне система, при которой мэрам, избранным народом, начинают палки в колеса вставлять. Значит, надо менять систему, - уверена Сардана Авксентьева. - Поиски себя и звонок Нечаева - все это как раз привело к тому, чем я сейчас занимаюсь.

Она отметила, что на посту мэра постоянно вела борьбу, когда невозможно было решить какие-то городские вопросы из-за отсутствия денег. А их «народный мэр» и не могла увидеть, так как, по ее словам, была «непослушной».

О бедности населения

Главная причина провалов в экономике страны и отдельных регионов - в неравномерном и несправедливом распределении денег. По мнению Сарданы Авксентьевой, в бюджете сегодня все совершенно непрозрачно.

- Искренне не понимаю, почему у нас настолько неэффективна социальная политика. Ведь нельзя все время оказывать прямую помощь. Надо создать условия, при которых люди могут устроиться на работу с хорошей зарплатой. В Российской Федерации так и не сложился средний класс. Им должен был стать малый и средний бизнес. Но пока все не работает, нет институтов, которые поддерживали бы этот бизнес. Власть создала порочный круг «как можно больше собрать». Но пока они не поймут, что надо не душить, а отпустить, ничего хорошего не будет, - отмечает советник лидера партии «Новые люди».

- Чиновничьи блага - это все лишнее, наносное и нисколько не влияет на эффективность работы чиновников. Не думаю, что то, на какой машине ты ездишь, или какой кожей обито твое кресло, влияет на то, какой ты работник, - считает Сардана Авксентьева.

О выборах

Партия «Новые люди», которую возглавляет Алексей Нечаев, в прошлом году показала хорошие результаты на региональных выборах, подчеркивает Сардана Авксентьева. Сегодня у партии есть база и понимание, что все делается в регионах.

- Сам Нечаев - интересная фигура: чистый и прозрачный бизнес без госзакупок, без всего того, что мы с вами не любим. Он умеет строить, в данном случае - бизнес, а сейчас - политическую партию. Мое вхождение в федеральный список партии - это хорошо просчитанный шаг, не только с моей стороны, но, прежде всего, со стороны партии. О чем бы люди ни спорили, очень важно быть не против, а за что-то, - убеждена Сардана Авксентьева.

При этом политик не взялась предсказать результаты выборов, но отметила, что примет любой итог, который определят избиратели. Если Новые люди пройдут в Госдуму, политическая жизнь станет разнообразнее:

- Думаю, зайдем мы (представители партии «Новые люди» - в Госдуму, - ред.), 10 - 15 человек, найдем там еще 10 - 15 таких же, как мы - и уже дискуссия, и уже голос регионов зазвучит. Мы получим доступ к трибуне, к депутатским запросам и другим инструментам, которые там есть. Я вам обещаю, что там будет поживее, - подытожила Сардана Авксентьева.