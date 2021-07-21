«Начнем диалог между обществом и властью»: Воронеж посетила кандидат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева

Сардана Владимировна обсудила с активом партии «Новые люди» как системные проблемы, так и точечные вопросы

19 июля Воронежскую область посетила Сардана Авксентьева - советник лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева. Главными темами визита стали оптимизация городской инфраструктуры и вопросы эффективности муниципального самоуправления.

Сардана Авксентьева известна по публикациям во многих российских СМИ. На выборах в 2018 году она стала мэром Якутска, обогнав кандидата от «Единой России». Ее популярность росла за счет решений в пользу горожан. Она ушла в отставку по состоянию здоровья, но вернулась в политику вместе с партией «Новые люди». Недавно Центризбирком зарегистрировал Сардану Авксентьеву в качестве кандидата в депутаты Госдумы от этой партии.

- Те места, которые мне довелось увидеть, вдохновляют. Воронежская область - важный регион для России. В первую очередь я приехала, чтобы поговорить с людьми. Проблемы всех регионов в нашей стране примерно одинаковые, но здесь меня удручает количество бедных жителей, тяжелая ситуация с изношенностью коммунальных систем. Не хватает мест для детей как в школах, так и в детсадах. И существует острая нехватка медицинских сотрудников, особенно среднего звена, - отметила заработавшая в Якутске репутацию «народного мэра» Сардана Авксентьева.

«Наши региональные штабы - боевые»

В Воронеже Сардана Владимировна встретилась с активом партии «Новые люди». Обсуждали системные проблемы: нехватку спортивных площадок, экологические ЧП, убыль населения, маленькие зарплаты. Но не забыли и о точечных вопросах, таких как нашумевшая продажа под застройку легендарного Дома культуры имени 50-летия Октября.

Сардана Авксентьева отметила, что региональный штаб партии - живой и боевой

- В очередной раз убеждаюсь, что наши региональные штабы - боевые и самостоятельные. Всегда приятно находить отклик в сердцах на свои мысли. И то, что мы единомышленники, подтвердилось в очередной раз, - отметила после встречи Сардана Авксентьева.

Глава регионального отделения «Новых людей» Антон Ткачев также поднял проблему точечной застройки. При возведении многоэтажек в Воронеже, по его словам, не рассчитывают в должной мере ни существующую загруженность коммуникаций, ни транспортную инфраструктуру. Город становится неудобен для жителей. Решить подобные ситуации помог бы механизм общественных слушаний, но сейчас он похож на декорации.

- Нужно больше разговаривать с людьми, как говорится, на земле. Тогда не будет проблем, которые мы видим сегодня, - считает Антон Ткачев.

Сардана Авксентьева также отмечает, что жесткая централизация финансов, которая существует сегодня в стране, не позволяет регионам проявлять самостоятельность. Для решения проблемы в конкретном городе или селе нужен уникальный набор инструментов. А региональные власти им сегодня практически не обладают. Все сидят и смотрят, когда Москва за них что-то решит. Но система так работать не может: из-за этого локальные вопросы перерастают в закоренелые проблемы и даже конфликты.

«Главная проблема: власть нас не слышит»

В этот же день Сардана Авксентьева побывала в Каменке. Встреча, которая планировалась в местном офисе партии, быстро перешла в один из ближайших дворов. Вот где кипит настоящая жизнь. На лавочках за одним столом оказалось сподручнее обсуждать проблемы ЖКХ - ведь дома, о которых идет речь, стоят тут же.

На лавочках за одним столом оказалось сподручнее обсуждать проблемы ЖКХ - ведь дома, о которых идет речь, стоят тут же

«Зачем это вы в такую даль поехали?» - удивились вначале старожилы Каменки, но, немного пообщавшись с гостьей, признали: «Поступки ваши - смелые».

- Мы выступаем за повсеместное возвращение прямых выборов. Почему? Если, например, главу поселения назначают депутаты, слушает он их же. А когда люди выбирают его сами, этот человек в первую очередь становится подотчетен местным жителям. Так и должно быть! Можно сколько угодно «накачивать» поселение деньгами, но пока там не будет человека, который слышит народ, эти деньги все равно будут распределяться нерационально, - уверена Сардана Авксентьева.

С этими аргументами в Каменке точно согласны, ведь местные жители выбрали своим главой Александра Макаренко - он первый мэр Новых людей. Независимому политику непросто отстаивать права поддержавших его людей. Но, когда знаешь, что за тобой такая поддержка, появляются сверхсила и сверхвыносливость.

Советник лидера «Новых людей» подчеркивает, что сегодня необходимо выстраивать диалог между обществом и властью

- У Сарданы Владимировны большой опыт - хотелось бы его перенять и применить в нашем поселке. Местные жители сегодня стали активнее. Они понимают, что их настоящее и будущее - в их руках, - поделился Александр Макаренко.

Советник лидера «Новых людей» подчеркивает, что сегодня необходимо выстраивать диалог между обществом и властью. Сейчас, по мнению Сарданы Авксентьевой, его просто нет. Людям нужно научиться ставить власти свои условия. А чтобы чиновники научились слышать и слушать, необходимо решить другую задачу - повысить явку на выборы. Многие сомневаются в честности выборов. Но разорвать этот замкнутый круг можно только тогда, когда все выйдут на избирательные участки и покажут, кто в стране настоящий хозяин.