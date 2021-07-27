Последние новости Воронежа на 27 июля 2021 года: первый случай фиктивной вакцинации и авария с семью пострадавшими

Сотрудник больницы подделал информацию о вакцинации за три тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области впервые возбудили уголовное дело из-за фиктивной вакцинации от коронавируса. Случай произошел в Подгоренском районе. За три тысячи рублей сотрудник больницы внес ложные сведения в единую информационную систему. По этим данным один из местных жителей якобы вакцинировался, хотя на самом деле прививку не делал. Теперь в отношении медика возбудили уголовное дело по статье «Служебный подлог». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Тем временем в регион поступила очередная партия вакцины от коронавируса. В область доставили 27,6 тысячи доз вакцины «Спутник V», 7,1 тысячи доз «Эпивака» и 2,3 тысячи доз «Ковивака». Как сообщили в облздраве, к 27 июля прививку сделали 513 тысяч жителей воронежцев, в том числе две – 398 тысяч.

Авария с семью пострадавшими произошла накануне вечером в Воронеже. На улице Антонова-Овсеенко врезались друг в друга «Нива» и «двенадцатая». В ДТП погибла трехмесячная девочка, ехавшая в «Ниве». Также в машине пострадали мальчики четырех и восьми лет, женщины 30 и 46 лет, а также 30-летний водитель. Попал в больницу и мужчина 31 года, который управлял ВАЗ-2112. Сейчас полиция выясняет обстоятельства аварии.

В реке Хворостань на территории Каширского района массово погибла рыба. Специалисты уже проверили воду из двух точек: в заводи, где были видны мертвые организмы, и на водотоке. Экологи сделали вывод, что причиной замора стало критически низкое содержание кислорода при высокой температуре воды: речные обитатели просто задохнулись. Вредные вещества в реку не попадали. Ранее такая же ситуация наблюдалась в реке Токай Аннинского района.