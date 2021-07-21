Найденные на воронежском КБХА кости оказались останками животных

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

20 июля гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале сообщил, что при проведении строительных работ на территории АО «КБ Химавтоматики» в Воронеже рабочие обнаружили человеческие останки, немецкую каску времен Великой Отечественной войны, гильзы и предмет, похожий на ручную гранату. Учитывая, что весь Воронеж в годы войны представлял собой поле боя, версия с найденными останками внушала доверие. На место выехали сотрудники ГО и ЧС, следователи и поисковики. При более внимательном рассмотрении находки выяснилось, что кости вовсе не человеческие.

- Завод строился в послевоенное время, в годы разрухи и восстановления, - рассказал «Комсомолке» руководитель поискового отряда «ДОН» Михаил Сегодин (отряд имеет огромный опыт ведения поисков на местах сражений - Авт.). – Многочисленные воронки тогда засыпали грунтом и различным мусором. Вероятно, и в этом случае зачерпнули ковшом экскаватора грунт и засыпали яму. То, что там увидел я, было костями различных животных – огромная кость коровы или быка, мелкие кости курицы или утки… Но никак не человеческие...

Тем не менее, как требует закон, следователи забрали образцы костей на экспертизу, чтобы наверняка удостоверится, что они не принадлежат человеку.

Кроме костей в яме под вскрытым полом КБХА обнаружились немецкая каска, несколько гильз от винтовки и фрагменты других боеприпасов, по словам Сегодина, не представляющие угрозы для людей.