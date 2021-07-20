На воронежском предприятии Роскосмоса нашли человеческие останки

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже при проведении строительных работ на территории АО "КБ Химавтоматики" рабочие обнаружили человеческие останки, немецкую каску времен Великой Отечественной войны, гильзы и предмет, похожий на ручную гранату. О находке в своем Telegram-канале сообщил Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос», в состав которого входит воронежское предприятие.

По словам Рогозина, пострадавших и разрушений на предприятии нет. Кому принадлежат останки, а также обстоятельства гибели людей выяснят следователи.