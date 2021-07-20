Последние новости Воронежа на 20 июля 2021 года: опер попался на взятке, на Героев Сибиряков перекрыли мост

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже 24-летний опер попался на взятке с поличным. За 50 тысяч он обещал мужчине и нескольким его приятелям не возбуждать в отношении них уголовное дело.18 июля на улице Ленинградской полицейским задержали при получении части денег – 45 тысяч рублей. Правоохранитель признал вину. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

С 8 утра среды, 21 июля, закроют движение по мосту над улицей Героев Сибиряков. Там начнется ремонт. Подрядчик разберет дорожное покрытие и уложит новое, сделает современную гидроизоляцию, заменит деформационные швы, нанесет горизонтальную разметку. Мост снова откроют не позже 15 ноября 23 часов. Из-за работ изменятся маршруты 15 автобусов: №№ 7С, 17, 20, 27, 37, 50, 52, 70А, 70М, 81, 88, 88а, 113КТ, 113 КШ и 115. Об их новом пути можно узнать здесь.

В Воронеже жара наконец-то сменится похолоданием. С юго-запада идет холодный атмосферный фронт. Он обусловит приведет к снижению температуры. Уже в конце рабочей недели днем будет чуть больше 20 градусов.

Специалисты назвали возможные причины экологической катастрофы на реке Токай. В Росприроднадзоре определили, что в воде незначительно превышены показатели биохимического потребления кислорода, а также содержания фосфата фосфора. Однако это не могло привести к замору рыбы. Более вероятные причины - аномальная жара и действия людей. Мониторинг положения дел на Токае обещают продолжить.

39-летний водитель, устроивший в Воронежской области ДТП с пятью ранеными, был пьяным. 18 июля на 10 километре дороги «М-4«Дон»-Богучар-Петропавловка» местный житель на «Фольксвагене» выехал на встречную полосу. Столкнулся с «Ниссаном-Альмера», которым управлял 47-летний житель Ростовской области. В больницу попали оба водителя, 12-летний мальчик, ехавший в японской иномарке, и две пассажирки немецкой машины (обеим по 42 года). Теперь спровоцировавшему аварию грозит от трех до семи лет лишения свободы.