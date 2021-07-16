Выходные в Воронеже: полотна на библейские сюжеты, частушечная выставка, гончарный мастер-класс

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА АВТОРА ПАМЯТНИКА СЛАВЫ

В Доме Губернатора (пр. Революции, 22 - филиал художественного музея имени Крамского) начала работу персональная выставка известного воронежского скульптора и художника Федора Сушкова. Выставка объединила более 40 работ Федора Кузьмича – живописные полотна на библейские сюжеты, эскизы и макеты памятников, с самого детства известных воронежцам, автопортреты и личные вещи художника.

Выставка продлится до конца 2021 года.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЭКСКУРСИЯ ПО БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ

18 июля в ботаническом саду имени профессора Козо-Полянского можно пройти с экскурсией по исторической части. Сотрудники покажут дендроколлекции редких растений, расскажут об обитателях лесной зоны - черном дятле, сойках, неясыти, зайцах, лисах, а также о шмелях-плотниках, существующий с палеогена и занесенных в Красную книгу. Возьмите головной убор, удобную обувь и воду. Начало в 10.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА «ЧАСТУШКИ ЗА СТЕКЛОМ»

В музее-квартире Марии Мордасовой можно посетить выставку "Частушки за стеклом". Книги из библиотеки народной артистки раскрывают секреты «творческой лаборатории» певицы. На экспозиции представлены сборники песен и частушек, издание которых в нотах стало возможно благодаря мужу певицы и бессменному аккомпаниатору Ивану Руденко. Дополняют раздел грампластинка с записью частушек и книга «Русские песенницы наших дней» с главой о Мордасовой.

Отдельный раздел выставки посвящен фольклору народов СССР и мира. Многие книги были подарены Марии Николаевне поклонниками. Экспонаты малой витрины выставки показывают частушку как эстрадный жанр сатиры и юмора. Среди книг Мордасовой много изданий стихов этой направленности. Большинство из них – с автографами авторов, например, книга воронежского писателя Евгения Новичихина «Два пишем, один в уме…». Здесь также экспонируются издания об артистах, чье творчество вдохновляло Марию Николаевну: Клавдия Шульженко, Лидия Русланова, актеры советского кино.

На выставке представлен образец народной вышивки и фотография с элементами костюма, сшитого для исполнения частушек «Небылицы».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ В ДИВНОГОРЬЕ

В Дивногорье в эти выходные можно посмотреть выставку "Спасая жизни. Эвакогоспиталь №2636" - в гостинице музея-заповедника. А на Дивногорском подворье пройдут мастер-классы.

17 июля расскажут «Секреты хазарских гончаров». Это интерактивное занятие, посвященное гончарному искусству алан и болгар, которые жили на территории Дивногорья в раннем средневековье. Участники узнают о технологиях работы с глиной и подержат в руках подлинные объекты тысячелетней давности - археологические находки с Маяцкого селища, а также попробуют самостоятельно изготовить глиняный сувенир. Начало в 13.00.

А 18 июля пройдет мастер-класс «Секретная меловая лаборатория». Программа о палеонтологическом прошлом Дивногорья, на которой участники почувствуют себя настоящими исследователями и смогут узнать, что такое конкреция, чем отличаются кокколитофориды от фораминифер, кому принадлежит «чертов палец» и многое другое. Познавательная часть занятия включает элементы арт-терапии: выявляя различные физико-химические свойства мела, дети также улучшают мелкую моторику пальцев рук. Начало в 13.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА ПРО ОБЕЗЬЯН В КОСТЕНКАХ

В музее-заповеднике «Костенки» можно посмотреть выставку «Так похожи на людей». Экспозицию привез на «гастроли» Государственный Дарвинский музей. Выставка рассказывает о надсемействе человекообразных обезьян, ближайших родственниках человека - о привычках, образе жизни и семейных отношениях береговых и горных горилл, орангутанов с островов Борнео и Суматра, всеядных шимпанзе и длинноруких «духах тропиков» гиббонов.

- В каждом представителе отряда человекообразных обезьян найдется немало знакомых черт. Среди них есть одиночки, крепкие супружеские пары и хозяева больших гаремов, добряки и агрессоры, талантливые певцы, убежденные вегетарианцы и неугомонные изобретатели. Выставка кратко касается и эволюции человека длиной в 16 миллионов лет, - сообщили в музее. - Также на выставке можно узнать, каков вклад обезьян в разработку лекарств от распространенных человеческих болезней, как эксперименты с приматами помогли в исследовании головного мозга человека и каким образом наблюдение за жизнью обезьян связано с бытом древних людей.

Выставку можно увидеть в музее-заповеднике «Костенки» по 9 августа.

САМОВАРЫ В ДОМЕ ГУБЕРНАТОРА

В Доме губернатора (пр. Революции, 22, это филиал музея имени Крамского) работает выставка самоваров «Витязи русского стола». Воронежцам показывают часть собрания известного воронежского архитектора Анатолия Бородецкого. Анатолий Петрович много лет занимается коллекционированием и реставрацией предметов русского быта. На выставке коллекционер представляет 173 самовара, бульотки и фонтаны российских и зарубежных производителей конца XVIII - начала ХХ веков - в большом разнообразии форм, размеров, материалов отделки.

Историки считают, что первенство в самоварном деле принадлежит уральскому заводу в Суксуне, где самовары стали делать с конца 1730-х годов. Затем центрами самоварной промышленности в России стали Тула и ее окрестности, а также Москва, Петербург, Урал, Варшава и некоторые города центральных российских губерний. В день открытия выставку можно посетить бесплатно, Анатолий Бородецкий проведет авторскую экскурсию.

Посетить экспозицию можно в 12.00, 14.00 и 16.00. Выставка продлится до конца 2021 года.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ В КРАМСКОМ

Лучшие авангардисты - в «Крамском». Картины из семи российских музеев -Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Курской картинной галереи имени Дейнеки, художественных музеев из Саратова, Рязани, Тулы и Ярославля - собрал в Воронеже 11-й Платоновский фестиваль. Экспозиция «Бубновый валет. Эманации измов» объединила работы художников творческого объединения, с которого началась история русского авангарда. Сейчас эти произведения - национальное достояние.

Воронежцы могут увидеть работы Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова, «сезанистов» Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Александра Куприна. Выставка будет работать до 25 июля.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КУКЛЫ В УСАДЬБЕ ВЕНЕВИТИНОВА

В музее-усадьбе Веневитинова можно посмотреть выставку «Мир кукол в дворянской усадьбе». Экспозиция посвящена «кукольной моде» XIX века.

Кукла-игрушка была непременным атрибутом для украшения интерьера дворянских усадеб, демонстрации моды и детской игры. Мифология куклы тесно связана с романтической традицией в литературе. Здесь показывают авторские работы мастеров-кукольников Елены Мазуровой и Татьяны Пасечной из собрания Донецкого республиканского краеведческого музея. Среди кукол есть представители забытых занятий - трубадур, трубочист, цирюльник, шарманщик.

Кроме того, на выставке представлены и работы современных дизайнеров-кукольников - Натальи Скрипниковой, Ольги Боевой из Воронежа, Светланы Устьяновой из Острогожска, Елены Чипига из Лисок. Куклы выполнены в разных техниках, из разных материалов - фарфора, текстиля, полимерного пластика.

Третий раздел выставки представил старинные книги, художественные иллюстрации, фотографии и швейная фурнитура.

Выставка будет работать по 5 сентября.