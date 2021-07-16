«Времени на раздумья не было»: режиссер из Воронежа Клим Тукаев рассказал о победе на Каннском конкурсе

Клим Тукаев.

9 июля стало известно, что картина воронежского автора «Почтальон» победила на Каннском международном конкурсе короткометражек в вертикальном формате. 23-летний Клим Тукаев стал первым российским режиссером за всю историю этой специальной номинации знаменитого кинофестиваля, взявшим главный приз. Корреспондент «КП-Воронеж» пообщался с Климом и узнал, как началась его карьера, почему он уехал из Воронежа, как сталкеры мешали съемкам и многом другом.

«Сперва очень тосковал по Воронежу»

- Как вы начали заниматься видеосъемкой?

- В пятом классе родители купили Sony Ericsson. От предыдущих телефонов его отличало наличие камеры и примитивной монтажной утилиты. Так и начал.

- А вы где-то учились?

- В прошлом году закончил Институт кино и телевидения (ГИТР) по специальности «Режиссер игрового фильма/педагог». Моей первой академической работой был двухминутный фильм-автопортрет «Грешник» - об отражении полноты человеческой натуры через синтез семи основных грехов.

- Почему переехали из Воронежа?

- Я переехал с родителями в третьем классе по их инициативе. Сперва очень тосковал по Воронежу, но в течение пары лет приспособился. Моя жизнь сильно поменялась с точки зрения окружения, возможностей, развлечений и воспитания. Театр заменился кино, двор - районом, старые друзья - новыми приятелями. Мирное течение жизни - бурным потоком событий и впечатлений.

Заявку подали в последний момент

- Что вы обычно снимаете?

- Пробую себя в любых малых формах: музыкальные клипы, промо, реклама, короткометражные фильмы, этюды, художественные зарисовки.

- А откуда на это деньги?

- Все авторские/творческие проекты, помимо курсового фильма «День нерождения», спонсированного продюсерским центров Федора Добронравова, финансировались мной, коллегами, родителями.

- Сразу решили принять участие в международном конкурсе?

- Да, времени на раздумья особо не было. Оператор Настя Клинкова скинула ссылку, предложила снять - успеть в последнюю неделю приема заявок. Так мы и сделали. Первые пару дней посвятили сценарию. Идею брейнштормили вместе с отцом Камилем Тукаевым, актером и режиссером театра. А в отношении техники, реквизита и локаций хватались за каждую попавшуюся возможность.

- Сложнее снимать фильм в вертикальном формате?

- Не проще и не сложнее. Просто иначе. И в одном, и в другом случае ищешь способ максимально эффективно и выразительно задействовать съемочное пространство. Это интересно.

«Дело - главная ценность жизни»

- Насколько коронавирусные ограничения осложняли процесс?

- Съемки шли в мае, жесткого карантина уже не было. А тем более в заброшенном городе (военный городок-призрак Адуляр в Московской области, - ред.) мы ни с какими трудностями встретиться не могли. Ну, помимо сталкеров, грязи и хлипких сооружений.

- К слову о карантине, в вашем фильме постапокалиптическое будущее. Таким вы видите мир после ковида?

- Я не пытаюсь угадать будущее - лишь воображаю все так, как мне нравится. А это чаще всего не совсем соответствует реальности.

- Что вообще вы хотели донести до зрителей короткометражкой «Почтальон»?

- Дело - главная ценность жизни. Даже когда труд кажется бессмысленным, как в случае с почтальоном, продолжающим развозить письма в опустошенном городе. Труд есть единственно верный выход из любого катаклизма. Как внешнего, так и внутреннего.

«Ощущение радости быстро проходит»

- Вы же первый представитель России, который выиграл в этом конкурсе. Что чувствовали? Радость, гордость или, может, ответственность?

- Вероятно, я бы испытал это, окажись лично на фестивале во время церемонии награждения. Но когда сидишь дома в объятиях кресла и ноутбука, ощущение радости быстро проходит, ответственность кажется абстрактной, а происходящее - вымыслом.

- Как вы узнали о победе и как отпраздновали?

- Узнал из звонка администрации фестиваля. Из-за проблем со связью и средними знаниями английского долго пытался понять, о чем идет речь. Победу пока никак не праздновали: ждем возвращения всех участников команды в Москву.

- Вы же получили денежный приз - пять тысяч евро. На что планируете его потратить?

- Все лишние деньги и не только идут на личное творчество.

«Очень благодарен своим актерам»

- После победы на большом конкурсе нет предложений от крупных студий снять какой-нибудь сериал или полнометражный фильм?

- Пока не могу поделиться.

- Вам удавалось поработать с кем-то из известных актеров?

- Очень многие из тех, с кем я работал, признаны в профессиональных кругах. И точно все, с кем я работал, заслуживают внимания зрителей. Я очень благодарен своим актерам за доверие ко мне и моим идеям.

- Чем планируете заняться в ближайшее время?

- Вскоре заканчиваем работу над site-specific проектом (в таких постановках само место действия участвует в сценическом диалоге, - ред.), хореографическим короткометражным фильмом по мотивам пьесы Островского «Без вины виноватые». А также ищем спонсора на новый экспериментальный фильм «Совершенный человек», на сценарий для которого меня вдохновила короткометражная работа Detperfektemenneske датского режиссера Йоргена Лета, фаворита Ларса Фон Триера.

СПРАВКА «КП»

Nespresso Talents - это конкурс молодых талантов, который проходит в рамках Каннского кинофестиваля. В номинации выбирают лучшую короткометражку, снятую в вертикальном формате. Конкурс существует уже шесть лет. Согласно правилам, картина должна идти от 2 до 3 минут. Тема этого года - «Дело имеет значение».

Всего в конкурсе принимают участие шесть стран: Бельгия, Россия, Франция, Румыния, Чехия и Филиппины. В каждом из государств сначала проходит национальный этап, где определяют трех победителя. Они в итоге и попадают на международный смотр.