Фильм 23-летнего режиссера из Воронежа победил на конкурсе в Каннах

Картина «Почтальон» 23-летнего режиссера Клима Тукаева из Воронежа победила на Каннском международном конкурсе короткометражек в вертикальном формате. Итоги конкурса подвели 9 июля.

«Почтальон» стал первым российским фильмом за всю историю номинации, взявшим главный приз. Картина рассказывает историю почтальона, который работал после апокалипсиса в безлюдном городе. За победу воронежец получит 5 тысяч евро и приглашение в Канны.

Кстати, российское жюри, в состав которого вошли актриса Юлия Пересильд, продюсер и режиссер Нателла Крапивина, актер Александр Молочников, телеведущая Ирена Понарошку и директор бизнеса Nespresso в России Ирина Ситдикова, ранее поставило работу воронежского режиссера на третье место, отдав предпочтение картинам «The Shot» («Снимок») Рената Ульданова и «The tiny things» («Маленькие дела») Полины Сорокиной.

Воронежского режиссера с победой поздравил губернатор Александр Гусев:

– Уважаемый Клим, надеюсь, не станете возражать, если Воронежская область на правах вашей малой родины с радостью разделит эту победу в престижном международном киноконкурсе. Нам всегда очень приятно, когда наши земляки, тем более такие молодые, добиваются столь больших успехов, – сказал Александр Гусев.