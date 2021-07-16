Экспорт АПК Липецкой области составил 275 млн долларов

.

Несмотря на установление механизмов государственного таможенного регулирования на основную экспортную продукцию – зерновые, семена масличных культур, существенно ограничивающих возможности экспорта продукции АПК с территории региона, Липецкая область смогла сохранить высокий темп наращивания поставок за рубеж. За прошедшие шесть месяцев рост к аналогичному периоду прошлого года составил 10,4%, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за первое полугодие этого года, по предварительной оценке, составил 276,5 млн долларов. Таким образом, исполнение годового планового значения по экспорту продукции АПК, установленного региональным проектом «Экспорт продукции АПК», за шесть месяцев 2021 года составило 56%. «Агропромышленный комплекс области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью», – считает глава региона Игорь Артамонов.

По отдельным видам продукции АПК положительная динамика роста объемов экспорта в текущем периоде сохраняется. Так, рост экспорта готовых продуктов на основе экстрактов, эссенций или концентратов на основе кофе составил 66%, картофеля и замороженных картофельных полуфабрикатов – 58%. Сигарет и сигаретной продукции, а также «восстановленного» табака было больше отправлено за рубеж на 48% и 44% соответственно. На 45% больше было экспортировано жмыхов, на 44% – пшеничных отрубей.

В пять раз к аналогичному периоду 2020 года увеличился объем экспорта нерафинированного подсолнечного масла. По экспорту масложировой продукции Липецкая область входит в десятку лучших в стране. «В области уже давно делается ставка на масличные культуры, – не раз подчеркивал начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – Высокомаржинальные масличные культуры, которые раньше в регионе практически не выращивались, теперь занимают весомую долю в севообороте Липецкой области. Недавно в конкурсное сортоиспытание был передан первый сорт сои, созданный на липецкой земле. На территории региона в последние годы сложился агропромышленный кластер по выращиванию и переработке масличных культур. В следующем году должны приступить к работе два новых крупных завода по переработке сои и рапса».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.