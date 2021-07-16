Tele2 расширяет сеть в трафиковых местах Воронежской области

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За первое полугодие 2021 года оператор построил новые базовые станции в Воронеже, в крупных дачных поселках, на федеральных и региональных трассах, а также модернизировал сеть во всех районах Воронежской области.

Tele2 провела в регионе масштабные технические работы на сети: оператор расширил территорию покрытия и оснастил объекты связи дополнительным оборудованием, которое позволяет обеспечить бесперебойную работу даже при стабильно высоких нагрузках. В первую очередь обновление сетевой инфраструктуры затронуло районы городской многоэтажной застройки, дачные массивы, а также локации, где в летнее время увеличивается число приезжающих.

За первое полугодие этого года оператор усилил сеть новыми объектами связи 4G/3G/2G в Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках, Новохоперске, Эртиле, поселках Елань-Коленовский, Красный Восход, Опыт, селах Архиповка, Бродовое, Залиман, Красное, Лесково, Мазурка, Новотроицкое, Ольховатка, Рамонье, Ширяево, Щучинские Пески, а также в столице региона – Воронеже. В настоящее время все объекты связи Tele2 в Воронежской области оснащены технологией 4G.

Технические специалисты Tele2 постоянно отслеживают показатели нагрузки на сеть. С учетом прогнозируемых сезонных нагрузок сетевая инфраструктура была оптимизирована во всех районах Воронежской области, особое внимание было уделено популярным местам отдыха, районам дачных и коттеджных поселков. Помимо прочего, улучшено покрытие в районе ЖК «Озерки» в Воронеже, вдоль автомобильной трассы М4, нескольких важных дорог регионального значения и железнодорожных путей.

Для того чтобы клиенты оператора могли оперативно отслеживать улучшения качества связи, компания запустила сайт, где в режиме реального времени транслируются все изменения в работе сети.