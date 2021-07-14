Закон не для всех

Факты разорения предприятий ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит» были подтверждены судом.

Как сообщает газета АиФ № 28 от 14 июля 2021 года: «Ранее Аргументы и Факты уже писали о том, как связанная с известным издателем Арамом Габреляновым кипрская компания ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд незаконным образом захватила два промышленных предприятия в Орловской области – ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит», рыночной стоимостью более одного миллиарда рублей.

Активы украдены

Все сделки по захвату этих предприятий были признаны судом ничтожными и притворными, совершенными с умыслом, в целях вывода активов из предприятий. Судом прямо указано, что ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд владела предприятиями ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит» незаконно, без наличия каких-либо правовых оснований

Так, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 декабря 2020 года по делу № А40-176897/2014 указано (стр. 10 Постановления суда):

«Соответственно, судами установлен факт того, кипрская компания ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд, ранее владея через ООО «ЦЕОМАКС» 49 % предприятий ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит», через цепочку притворных ничтожных сделок стала прямым собственником 100% акций ОАО «Мелор» и 100% акций ОАО «Промцеолит».

Таким образом, 100% акций ОАО «Промцеолит» (всего 12 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, № 1-01-41993-А), и 100% акций ОАО «Мелор» (всего 10 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, № 1-01-41398-Н) выбыли из владения ООО «ЦЕОМАКС» по недействительным ничтожным сделкам и находятся во владении компании ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд незаконно, без наличия на это каких-либо правовых оснований.

Ничтожность данных притворных сделок по отчуждению акций ОАО «Промцеолит» и ОАО «Мелор» означает, что эти акции выбыли из владения ООО «ЦЕОМАКС» помимо воли ООО «ЦЕОМАКС».

Совершение ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд, Багдасаровым В.Р., Даниелян СВ., Мещанчиковой Т.Д. притворных ничтожных сделок по отчуждению акций ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит» из ООО «ЦЕОМАКС», что установлено судебными актами по делу № А40-161777/2015, исключает добросовестность участников этих сделок.

Также, недобросовестность действий ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд, Багдасарова, Даниелян и Тарасова следует из факта нанесения ими значительного ущерба ООО «ЦЕОМАКС», что подтверждается судебными актами по делу № А40-107554/2013, признавшими ничтожность совершенных данными лицами сделок по совокупности наличия условий статей 10, 168 ГК РФ и судебными актами по делу № А40-135645/2013, установившими нанесенный ущерб ООО «ЦЕОМАКС» в размере 496 772 000 рублей.

О недобросовестности участников сделок по отчуждению акций ОАО «Промцеолит» и ОАО «Мелор» свидетельствуют обстоятельствами, связанные с многочисленными незаконными захватами со стороны ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд и Багдасарова В.Р. управления в ООО «ЦЕОМАКС», с подделкой документов, со злоупотреблением правами, что установлено судами при рассмотрении других дел с участием данных лиц».

Злоупотреблением правом

Дополнительно к этим деяниям, кипрская компания ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд 12 раз захватывала управление в ООО «ЦЕОМАКС», путем проведения незаконных собраний ООО «ЦЕОМАКС» и назначения нужных ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд директоров ООО «ЦЕОМАКС». Многочисленными судебными актами (дела №№ А40-135645/2013, А40-143480/2016, А40-25466/2016, А40-132272/2020) установлено, что данные захваты совершались ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд с целью препятствования возврату обратно в ООО «ЦЕОМАКС» похищенного ранее имущества – акций ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит».

При этом, представители ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд и связанные с ними лица ведут себя крайне неконструктивно, продолжают свою противоправную деятельность, для них закон не писан.

В Решении Арбитражного суда г. Москвы от 14 декабря 2020 года по делу № А40-132272/2020, суд приходит к следующим выводам:

«Необходимо отметить, что Багдасаров, Тарасов и компания ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд не признают никакие вступившие в законную силу судебные акты, не считают доказанными установленные судами обстоятельства, искажают судебные выводы, делают попытки вводить в заблуждение суды и следственные органы, продолжают свою противоправную деятельность».

Их действия являются злоупотреблением правом, направлены на затруднение управления в обществе, на нанесение ущерба ООО «ЦЕОМАКС».

Назначенные кипрской компанией ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд новые руководители в ООО «ЦЕОМАКС» организовывали искусственную задолженность ООО «ЦЕОМАКС» перед третьими лицами на сумму 300 млн. рублей, путем махинаций со сфабрикованными векселями. Данные обстоятельства подробно исследовались Арбитражным судом Орловской области, Арбитражным судом Новосибирской области, Арбитражным судом г. Москвы и были признаны незаконными на основании судебных актов по делам № А48-3433/2017, № А45-18083/2017 и А40-143480/2016.

Иными судебными актами (в том числе, Постановлением апелляционной инстанции по делу № А40-179334/2015 от 22 ноября 2016 года, доказаны факты подделки документов лицами, связанными с ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд, в частности, Багдасаровым, их действия судом прямо квалифицированы, как рейдерский захват.

В настоящее время, за совершение данных деяний и нанесение ущерба обществу, причастные к этому лица, в том числе сын Арама Габрелянова – Ашот Арамович Габрелянов, являются ответчиками в суде по миллиардному иску по делу № А40-161772/2015.

Опираясь на судебные решения и исполнительные листы, законный собственник ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит», ООО «ЦЕОМАКС», вернул себе эти предприятия, приступил к управлению ими и получил доступ к документации этих предприятий. При этом, бывший директор сбежал с предприятия, прихватив с собой часть корпоративной документации и печать общества, для возврата которых собственникам пришлось обратиться в суд. Но даже из оставшихся документов видна картина прямого разорения этих двух промышленных предприятий Орловской области в пользу принадлежащего Араму Габрелянову московского ООО «Цеотрейдресурс».

По цене металлолома

Так, незаконным собственником ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит», представителем кипрской компании ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд Анной Степановой, был назначен в качестве директора ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит» некий Станислав Юрьевич Агамиров, который по остаточной стоимости, практически по цене металлолома, переоформил основное оборудование предприятий ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит» и всю принадлежащую им технику - экскаватор, самосвалы, трактора, погрузчики, автомобили и прочее в пользу ООО «Цеотрейдресурс».

Примечательно, что ООО «Цеотрейдресурс» на 24% принадлежит этой же самой Анне Степановой, она же является директором ООО «Цеотрейдресурс», а 76% ООО «Цеотрейдресурс» принадлежат лично Габрелянову Араму Ашотовичу.

Без этой техники предприятия существовать не могут, так как без нее невозможно добывать и перевозить на завод руду.

Одновременно с этим, Агамиров С.Ю., действуя от имени ОАО «Промцеолит», заключил Соглашение с ООО «Цеотрейдресурс» в лице Анны Степановой, по которому ОАО «Промцеолит» должно выплачивать в пользу ООО «Цеотрейдресурс» вознаграждение в размере 25% от всей своей выручки. То есть, эти лица обложили захваченное предприятие непомерной данью и выводили из него денежные средства. Сформированные таким незатейливым способом долги ОАО «Промцеолит» перед ООО «Цеотрейдресурс» составили, около 80 миллионов рублей. Как только законные собственники отстранили представителей ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд и ООО «Цеотрейдресурс» от управления захваченными предприятиями, Анна Степанова потребовала от ОАО «Промцеолит» выплаты этого долга, что угрожает банкротством предприятию.

Целенаправленно вгоняя в долги захваченные предприятия ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит», представители ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени заставили ОАО «Промцеолит» продавать продукцию в пользу ООО «Цеотрейдресурс» по цене, практически в два раза ниже рыночной. Захватчиков не тревожило, что предприятия тонут в долгах, зато Анна Степанова и Арам Габрелянов, как владельцы ООО «Цеотрейдресурс», получали хорошие дивиденды.

Факты разорения предприятий ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит» были подтверждены судом.

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 09 марта 2021 года по делу № А40-1322727/2020 указано (стр. 5 Постановления суда):

«После захвата предприятий ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит» кипрской компанией ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд, данные предприятия были подвергнуты разорению.

Из ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит» были выведены активы, исчезли все транспортные средства, техника и оборудование, организованы значительные убытки, сформированы большие долги этих предприятий перед третьими лицами.

При этом, величина организованных компанией ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд долгов этих предприятий имеет такое большое значение, что чистые активы ОАО «Промцеолит» стали отрицательными. То есть, сформированные долги предприятия превышают стоимость всего имущества предприятия, что подтверждает его предбанкротное состояние».

На странице 6 Постановления суда по делу № А40-132272/2020, после анализа финансовой ситуации на захваченных предприятиях, апелляционная инстанция делает вывод: «Таким образом, целенаправленная деятельность ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд и связанных с ней лиц Багдасарова В.Р. и Тарасова А.Е. по нанесению ущерба ООО «ЦЕОМАКС», выразившаяся в незаконном захвате принадлежавших ООО «ЦЕОМАКС» предприятий ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит» путем осуществления притворных ничтожных сделок, привела фактически к разорению данных предприятий, что имеет значительные последствия для экономики региона, которая лишилась налоговых поступлений и имеет социальные последствия для работников предприятий».

То есть, когда незаконность действий ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени Лтд по захвату предприятий ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит» стала очевидной, была подтверждена судом и перед хозяевами этой кипрской компании встала необходимость возврата похищенных предприятий – тогда они все необходимые для производственной деятельности активы предприятий переоформили на свою компанию ООО «Цеотрейдресурс», а для захваченных предприятий оставили одни долги. В результате этих действий представителей ТиАйДжи Минерел Рисосиз Кампени и ООО «Цеотрейдресурс» захваченные предприятия разорены, поставлены на грань банкротства, региону нанесен существенный ущерб в виде неполученных налогов, однако, захватчики ни за что не отвечают, никаких правовых последствий для них не наступило.

Правоохранительные органы уже несколько месяцев не могут возбудить уголовное дело при наличии таких явных, подтвержденных судебными актами, противоправных деяний. Может ли это означать, у нас в стране действительно, законы есть для одних, а для других все дозволено? Габрелянову опять удастся уйти от ответственности?

Из ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит» были выведены активы, исчезли все транспортные средства, техника и оборудование, организованы значительные убытки, сформированы большие долги этих предприятий перед третьими лицами.»

Светлана Новикова