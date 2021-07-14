В Воронеже занимающихся ремонтом дорог подрядчиков обяжут следить за сохранностью деревьев

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Индекс качества городской среды, который ежегодно формирует Министерство строительства и ЖКХ, включает параметр «озелененные пространства». Система оценки учитывает парки, скверы, сады и прочие места, где житель такого мегаполиса как Воронеж может укрыться в тени деревьев.

По итогам 2020 года наш город заработал по этому направлению только 26 баллов из 60 возможных. Ситуацию не стоит драматизировать: для сравнения у Москвы - 42 балла, у Казани - 32, а у Екатеринбурга - 22. Но такая оценка заставляет задуматься: что нужно сделать сегодня, чтобы Воронеж мог по праву носить звание «город-сад»?

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- У нас очень остро стоит вопрос, в том числе по количеству зеленых территорий. Мы все хотим жить не в каменных джунглях, а в окружении деревьев и цветов. Воронеж, который находится в таком удивительном месте, точно этого заслуживает, - подчеркивает Константин Ашифин, председатель постоянной комиссии Воронежской городской Думы по экологии и природопользованию.

Гарантия сохранности

В Воронеже есть примеры бережного отношения к «зеленому» наследию: взрослые деревья, которые могли пострадать во время реконструкции проспекта Революции, пересадили на Московский проспект. Рабочие вручную выкапывали большие липы, чтобы не травмировать корни. Деревья переносили с огромным комом земли, оборачивали его мешковиной, а также закрепляли металлической сеткой - все, чтобы сберечь корневую систему.

Но как часто такими правилами пренебрегают? Подрядчики порой, укладывая плитку или асфальт, оставляют совсем небольшое приствольное пространство. Как отметил на постоянной комиссии по экологии и природопользованию Воронежской городской Думы лидер «Института общественного контроля» Вячеслав Минаков, в результате «плитка побеждает зеленые насаждения». Из-за небрежности при ремонте гибнут взрослые здоровые деревья. А если задуматься о стоимости такого дерева, то получится, что город теряет огромные деньги.

Заместитель председателя постоянной комиссии по экологии Юрий Яковлев предложил доработать регламент строительных работ на улицах и тротуарах с точки зрения сохранности зеленых насаждений. В частности важно закрепить норму отступа от деревьев. Планируется также ввести обязательное согласование с управлением экологии. По словам депутата, необходимо предусмотреть в контрактах гарантийные обязательства подрядчиков, занимающихся ремонтом дорог, о сохранности деревьев.

- Согласование с экологами, естественно нужно не на всех объектах, но есть такие, где управление экологии должно присутствовать. Необходим контроль, - считает Юрий Яковлев, депутат Воронежской городской Думы.

Деревья будут лечить

Недавно так называемая «парижская» аллея из каштанов на улице Комиссаржевской оказалась под угрозой: некто серьезно повредил больше десяти деревьев. На стволах каштанов, которым около 50 лет, появились буквально рваные раны. К поиску вандалов уже привлекли полицию. Экологи и общественники лечат деревья спецрастворами.

Поэтому не удивительно, что в июле воронежцы, увидев, как срубают деревья в парке «Орленок», тут же вызвали полицию. Работы в данном случае велись по порубочному билету - удаляли только старые и больные деревья. Но эта ситуация показывает, насколько горожане переживают за озеленение. Та же обрезка деревьев в Воронеже далеко не всегда проводится в актуальное для этих целей время, а бывает и вовсе варварской. Известно, что более 30% кроны удалять у дерева нельзя, иначе оно погибнет.

Ожидается, что администрацией города будет разработан дополнительный механизм финансирования для квалифицированной помощи поврежденным деревьям.

Отметим, что на последнем заседании городского парламента были также утверждены кандидатуры депутатов для включения в состав координационного совета по проблемам сохранения и развития зеленого фонда Воронежа. В состав совета войдут Юрий Яковлев, Константин Ашифин и Александр Чистяков.