Пострадавшую от вандалов каштановую аллею в Воронеже лечат с помощью спецрастворов

Был усилен полив аллеи по ночам Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Так называемая «парижская» аллея из каштанов на улице Комиссаржевской оказалась под угрозой: некто серьезно повредил больше десяти деревьев. На стволах каштанов, которым по предварительной оценке около 50 лет, появились буквально рваные раны.

Такие раны получили 50-летние деревья Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В пресс-службе мэрии «КП-Воронеж» рассказали о мерах по восстановлению аллеи. Специалисты комбината благоустройства Центрального района совместно с экологами уже обследовали деревья и обработали их спецрастворами. Был усилен полив аллеи по ночам.

Свой вклад внесли и неравнодушные жители, например, Вячеслав Минаков , руководитель «Института общественного контроля». В течение недели по утрам, начиная примерно с 6:00 - 8:00, он приходил и, можно сказать, лечил деревья по рекомендациям специалиста в этой отрасли Олега Трегубова.

Вячеслав Минаков за работой

- Я всем говорил о ценности этой аллеи, потому что, на мой взгляд, по совокупности архитектуры и озеленения это самая красивая аллея в городах-миллиониках России. Конечно, ее необходимо беречь, - отметил Вячеслав Минаков. - Важно было вначале счистить всю гниль до здоровых тканей, потом все продезинфицировать обычным медным купоросом и затем обработать деревья специальным препаратом, который обладает антибактериальным эффектом и аэробными свойствами - то есть пропускает воздух.

Вячеслав Минаков работает в IT-сфере, благодаря свободному графику, ему удавалось освободить время для такой, можно сказать, социальной работы. Каждый день, который воронежец выделял, на это - он трудился по пять-шесть часов.

Специалисты управы района ранее направили заявление в местный отдел полиции, чтобы правоохранители нашли вандалов. Но пока личности тех, кто повредил деревья, остаются неизвестны. По предварительной информации повреждения нанесены некими острыми предметами.

Возникали предположения, что повреждения возникли из-за работы тяжелой уборочной техники. Однако в пресс-службе мэрии пояснили, что тротуар в этом месте убирается, в основном, дворниками, реже - малой коммунальной техникой, габариты которой не соответствуют местам и размерам повреждений.