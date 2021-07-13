Лучшим в профессии признали каменщика из ДСК

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9 июля завершился его очередной этап. В обстановке серьезной конкурентной борьбы прошли состязания в номинациях «Лучший каменщик» и «Лучший плотник».

Областной конкурс лучших работников строительной отрасли организован под эгидой Департамента строительной политики Воронежской области и Союза строителей региона. Площадки для демонстрации профессионального мастерства каменщиков и плотников были организованы на стройке поликлиники на Московском проспекте, 142у. Прежде чем приступить к практическому заданию, строителям предстояло пройти теоретическую экзаменацию. Плотникам предлагали ответить на 40, а каменщикам – на 25 вопросов. После ребята приступили к основному заданию. Плотникам необходимо было установить дверные блоки и фурнитуру, каменщикам – выложить угол кирпичной кладкой, а в одной из стен – оконный проем.

Оценивалась аккуратность выполнения работ, мастерство владения инструментами. Скорость также имела значение. По завершении выполнения заданий мастерами, к работе приступила конкурсная комиссия. Судьи тщательно вымеряли углы и стены, определяя современными измерительными приборами даже мельчайшие отклонения.

В результате сложения полученных баллов в номинации «Лучший каменщик» первое место занял сотрудник ДСК Алексей Анохин. На вопрос что помогло одержать победу, скромно отвечает: «Верность профессии и большой опыт работы». Профессионализм Алексея высоко ценит и руководство предприятия – ему доверяют самые ответственные строительные объекты. В данный момент он занят на возведении хирургического корпуса областного онкоцентра, до этого Анохин участвовал в строительстве одного из самых престижных ЖК – «Европейский» на ул. Станкевича.

Награждения победителей прошли в день соревнований. Лауреатам были вручены дипломы I, II и III степеней, памятные кубки, денежные премии (15 000, 10 000 и 5 000 рублей соответственно). Впереди – конкурс в самых зрелищных номинациях: «Лучший машинист экскаватора», «Лучший крановщик» и «Лучший водитель погрузчика». Соревнования запланированы на август.

Победители регионального этапа отправятся представлять Воронежскую область на федеральном этапе конкурса. Организаторами на уровне страны выступают Минстрой России и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).

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