Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС выведен в плановый ремонт

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ППР – это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования.

В ходе ППР энергоблока №5 НВ АЭС будет осуществлена перегрузка топлива в активной зоне реактора, средний ремонт реактора, капитальный ремонт двух из четырех главных циркуляционных насосов, а также капитальный ремонт одного из четырех парогенераторов.

Специалисты проведут текущий и капитальный ремонт обоих паровых турбин, а также средний и капитальный ремонт обоих турбогенераторов.

В настоящее время энергоблоки №4 и №7 НВ АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке № 6 идёт планово-предупредительный ремонт.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС