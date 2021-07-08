Поддержка семей с детьми: ключевая тема в Народной программе «Единой России»

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В День любви, семьи и верности, 8 июля на площадке партии состоялась стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми». В ее работе приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Участники дискуссии озвучили предложения по расширению мер поддержки семей — их учтут при разработке народной программы партии.

Благополучие семей с детьми — один из главных приоритетов, подчеркнула детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая приняла участие в обсуждении.

По ее словам, важно, чтобы поддержку получали разные категории семей. При этом новыми мерами, по ее мнению, могли бы стать: увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40% до 100% средней заработной платы и повышение этого периода до трех лет, налоговые льготы для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, и меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками.

Анна Кузнецова отметила важность принципа «одного окна» при получении мер поддержки. По ее словам, родители должны воспитывать ребенка, а не узнавать, куда и к кому обратиться за получением положенных выплат. «Темы, которые касаются семьи, затрагивают различные ведомства: законодательные органы, органы исполнительной власти, общественные организации. В этом и огромный ресурс, с одной стороны, а с другой — сложность. Важно, чтобы все работало скоординировано, а не как «лебедь, рак и щука», — отметила она.

С инициативой расширить возможности для получения пособий на детей от полутора до трех лет выступила блогер, специализирующийся на теме воспитания детей, Елизавета Золотухина. Сейчас эта выплата положена родителям, чей доход не превышает двух МРОТ. Вместе с тем в России гораздо больше людей, чей доход немного превышает установленную законом планку, констатировала она.

В документе также важно прописать меры по укреплению здоровья мужчин, уверен член центрального штаба ОНФ, Заслуженный артист России Денис Майданов.

«У нас давно существует многоступенчатая система отслеживания здоровья женщин. А вот мужчины остаются в стороне от внимания системы, отсюда и такие показатели. Нам необходима многоцелевая программа мужского здоровья», — сказал он и в дополнение предложил ввести на государственном уровне новый праздник – День отца.

«В России есть общенациональный День матери, День защиты детей, а общего Дня отца нет. Но ведь воспитание - дело совместное, требующее постоянного труда, времени, сил и средств. Как и сотни тысяч наших сограждан, я считаю, что необходимо популяризовать ответственное поведение среди мужчин», - сказал Денис Майданов, отметив, что многие общественные организации поддерживают его в этом вопросе.

Не менее важная тема — программа трудоустройства подростков. По его словам, многие из них хотели бы работать в свободное от учебы время или летом, чтобы иметь карманные деньги, поэтому важно стимулировать потенциальных работодателей для предоставления вакансий несовершеннолетним.

В России должна появиться и сеть многофункциональных центров поддержки семей с детьми, считает президент «Союза родителей» Оксана Кирюшина. Они могут в режиме «одного окна» принимать обращения и сопровождать семьи до решения каждого вопроса. Кроме того, на их базе можно организовать пространства для общения семей и проведения праздничных мероприятий, что могло бы стать альтернативой торгово-развлекательным комплексам и способствовать созданию семейных клубов.

В народной программе «Единой России» должно быть отражено и предложение об отмене НДФЛ для семей с четырьмя и более детьми, считает депутат Госдумы Зураб Макиев. Аналогичную меру поддержки предлагается предусмотреть для семей с детьми-инвалидами.

А председатель Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» Альберт Сарбалаев предлагает разработать программу постинтернатного сопровождения детей-сирот, которая позволит добиться их успешной социализации в обществе.

«Рассмотренные инициативы затрагивают свыше 20 миллионов семей с детьми. Все они будут учтены при доработке народной программы», — резюмировала модератор дискуссии, председатель «Совета Матерей» Татьяна Буцкая.

Как отметила руководитель областной общественной организации «Многодетная семья» Валентина Атанова, очень важно, что материнский капитал продлен до 2026 года и, что в нашей области действует также региональный маткапитал, один из самых высоких в стране.

«Значительно расширены возможности использования материнского капитала: государственную помощь можно использовать на улучшение жилищных условий в пределах Воронежской области, на проведение ремонта жилья, получение ребенком образования или платных медицинских услуг. В общем, всего не перечислишь. У нас есть огромный выбор, и каждая семья решает, что важнее всего для ребенка. Расширены возможности для семей, имеющих детей-инвалидов, школьники и студенты получили транспортные льготы, нуждающимся семьям региональный бюджет компенсирует приобретение одежды школьной формы для каждого обучающегося ребенка, проезд учащихся к месту учебы, питание в образовательных организациях, и даже берет на себя частичное возмещение коммунальных услуг.

Чего бы мы хотели пожелать еще партии, которая поддерживает нас, многодетных? Ответ прост: мы ждем Федерального закона, который закрепил бы единое для всей страны понятие «Многодетная семья» и утвердил бы законодательно меры поддержки для семей, в которых воспитывается от трех детей», - высказала свое мнение Валентина Атанова.

Напомним, ранее Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал жителей страны активно участвовать в создании народной программы партии. В ней, по его словам, должны найти отражение все проблемные вопросы современной жизни жителей нашей страны и их решения.