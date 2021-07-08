Мэр Воронежа призвал горожан к активной вакцинации против коронавируса

.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин 7 июля в ходе беседы с журналистами ответил на актуальные вопросы для горожан. Глава областного центра поднял важную тему, которая актуальна во время третьей волны коронавируса, – вакцинация населения.

В данный момент в областном центре, как и во всем регионе, активно проходит прививочная кампания. В Воронеже работают центры вакцинации как в медучреждениях, так и отрыты мобильные пункты. Однако, как отметил мэр, количество привитых граждан до сих пор остается на низком уровне. Это говорит о том, что мы пока не достигли массового коллективного иммунитета, а это влечет за собой серьезные последствия.

Вадим Кстенин высказал надежду, что третью волну город переживет проще, чем первую, когда пришлось уйти в локдаун. И со своей стороны власти собираются приложить максимум усилий для того, чтобы экономика не пострадала.

– Но без того, что люди будут вакцинироваться этого мы, к сожалению, достичь не сможем. Я сам прививался, вторую прививку сделал 29 апреля. Никаких последствий для своего организма я абсолютно не заметил, антитела есть. И надеюсь, что прививка позволит мне оставаться как можно дольше в строю. Собственно, и призываю воронежцев, чтобы они активизировались в вакцинации.

Также градоначальник отметил, что в областном центре продолжатся рейды по маршрутным транспортным средствам. Но если раньше больше работали с пассажирами, то теперь власти сменили тактику. Внимание переключилось на перевозчиков.

– Мы будем штрафовать юридические лица, которые допускают нарушение санитарно-эпидемиологических норм. То же самое касается и владельцев коммерческих заведений: предприятия общепита, торговые сети и т. д. Это основные источники заражения людей, – подчеркнул глава Воронежа.

Евгения Фролова

Фото Виктор Левшаков