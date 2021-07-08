Вадим Кстенин: «от идеи строительства метро или запуске скоростного трамвая в Воронеже не отказываемся»

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин 7 июля в ходе интервью студии «Губерния» и газете «Коммуна» рассказал о наиболее актуальных для города вопросах: последствиях пандемии, третьей волне коронавируса, генплане и др.

Говоря о Генплане, градоначальник еще раз подчеркнул, что это стратегический документ. И, соответственно, мэрия Воронежа исходит в нем из стратегического планирования и постановки амбициозных целей. При этом главными приоритетами в администрации считают экономическую эффективность принимаемых решений и комфорт граждан.

Говоря о спорах вокруг нового Генплана, Вадим Кстенин добавил, что над документом работали «серьезные исследовательские организации».

– Поверьте, у них за плечами огромный опыт составления таких документов. И они отдавали себе отчет в том, что они делают, – резюмировал Кстенин.

Детализация Генплана будет проработана в «Правилах землепользования и застройки». Это касается и «зеленых зон», которые ранее не были поставлены на кадастровый учет.

– Зеленые зоны, которые в Генплане неправильно обозначались, я могу объяснить, почему. В свое время они не были поставлены на кадастровый учет. Мы сегодня этим тоже занимаемся, мы все зеленые зоны сегодня кадастрируем. И в Генеральный план при будущих изменениях мы разом внесем все эти зеленые зоны и поверьте, никто на них никогда посягать не будет, – подчеркнул Вадим Юрьевич.

Также он добавил, что от идеи строительства метро или запуске скоростного трамвая в Воронеже не отказываются, но тема является сложной. С точки зрения мэрии, при реализации таких стратегических проектов требуется взвешенное решение, подробно отвечающее на вопросы «зачем» и «как» и будет ли это экономически целесообразно.

– Практически все метрополитены дотационные, метро в таких городах, как Воронеж само себя содержать не может при наличии альтернативных видов транспорта. Поэтому мы рассматриваем сейчас массу вариантов, в том числе и БРТ. Делаем экономические расчеты и примеры решений, – подытожил мэр.

Ирина Шабанова

Фото предоставлено пресс-службой Администрацией города Воронежа