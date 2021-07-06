Последние новости Воронежа на 6 июля 2021 года: замор рыбы, перекрытие улицы и падение с высоты

Специалисты нашли более 100 погибших особей рыб - щук, окуней, карасей. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Специалисты Росприроднадзора проверили информацию о заморе рыбы на реке Токай в селе Артюшкино Аннинского района. В различных местах они обнаружили более 100 погибших особей рыб - щук, окуней, карасей. Вода в реке имела естественный цвет, химические и иные неестественные запахи отсутствовали. Первые результаты анализов показали низкое содержание кислорода в воде - 5,3 (при норме более 6). Расследование продолжается.

Сегодня с 9.00 до 16.00 перекроют движение по улице Кавалерийской. Речь идет об отрезке от набережной Массалитинова до улицы Мало-Терновой. Рабочие комбината благоустройства будут прочищать от мусора и песка лотки ливневой канализации. Стоки забились после сильных дождей.

В микрорайоне Тенистый мужчина выпал из многоэтажки. Тело 42-летнего горожанина нашли местные жители возле подъезда на улице Берег реки Дон. Несмотря на быстрое прибытие медиков, пострадавших скончался от полученных травм в машине скорой. Следователи назначили судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

В Воронеже приступили к строительству канатной дороги над водохранилищем. Ее проложат с крыши высотного ресторана правого берега на прогулочную зону Чернавской дамбы. В прошлом ноябре проект выиграл федеральный грант в 3 млн рублей, с обязательным условием - не менее 50% софинансирование от заявителя. Однако деньги из федерального бюджета до сих пор не поступили.