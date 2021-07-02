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Общество2 июля 2021 8:30

В Воронеже отменили приказ, по которому право на отстрел лис получили лишь охотинспекторы

Аннулировать документ, нарушающий права охотников, потребовал Росприроднадзор
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области исполнил предписание Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора об устранении нарушений закона в сфере охоты.

Напомним, в январе 2021 года разгорелся скандал, после того, как все разрешения на отстрел лис с целью регулирования их численности получили лишь охотинспекторы. Произошло это в течение нескольких часов после официального опубликования регламентирующего этот вид охоты приказа на сайте департамента. Воронежские охотники направили обращение в Росприроднадзор с просьбой провести проверку. В итоге контролирующее ведомство нашло массу нарушений со стороны чиновников и потребовало их устранить. Первоначально департамент не признавал своих ошибок, но в итоге все-таки отменил скандальный приказ и отозвал выданные охотинспекторам разрешения на отстрел лис.

- Охота имеет важное социальное и историческое значение для русского человека. Считаю, что деятельность органов власти, реализующих переданные полномочия в сфере охоты, должна быть максимально прозрачна и основана на принципах обеспечения устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, а также сохранения их биологического разнообразия, – заметил руководитель Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексей Карякин.

Он также выразил надежду, что проведенная проверка позволила руководству департамента оценить слабые стороны в работе специалистов, закрепленных за соответствующим направлением, и в дальнейшем исключить возможность повторения подобных нарушений.

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