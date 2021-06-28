В Нововоронеже состоялся общегородской бал для 177 выпускников

Фото: Дмитрий Марышев

177 одиннадцатиклассников получили аттестаты о среднем образовании

Фото: Дмитрий Марышев

Выпускной бал проводится при поддержке Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) в рамках проекта «Школа Росатома». В прошлом году торжество не состоялось из-за пандемии коронавирусной инфекции. В этот раз было принято решение о проведении бала с соблюдением всех профилактических мер. Нововоронежская АЭС организовала тестирование на Covid-19 для участников мероприятия.

На торжественной церемонии во Дворце культуры отмети

Фото: Дмитрий Марышев

ли самых активных школьников, отличившихся в спорте, волонтерском движении, творческих конкурсах, олимпиадах. За особые успехи в учебе медали получил 30 выпускников.

«Вы – золотой фонд и будущее нашего города, региона, страны. Сейчас перед вами открыты все дороги. Надеюсь, вы найдете свой путь и реализуете тот потенциал, который заложили в вас родители и учителя. Верю, в ближайшее время, лучшие вузы страны обретут замечательных студентов, из которых вырастут высококлассные специалисты, нацеленные на плодотворную работу в атомной отрасли», – сказал на церемонии награждения заместитель директора Нововоронежской АЭС, глава Нововоронежа Николай Нетяга.

Фото: Дмитрий Марышев

В завершении официальной части выпускники 2021 года вручили будущим одиннадцатиклассникам переходящий знак – статуэтку с изображением танцующих девушки и юноши, которые держат в руках атом. После, на площади перед Дворцом культуры, выпускники исполнили вальс и выпустили в небо разноцветные шары.

Фото: Дмитрий Марышев

Музыкальным подарком от НВ АЭС стало выступление популярной группы GAYAZOV$ BROTHER$. Закончился общегородской выпускной праздничным салютом.

*Общегородской выпускной бал «Юность Атомграда» проводится в рамках конкурса выпускных вечеров в городах-участниках проекта «Школа Росатома». Цель конкурса – стимулировать формирования социально-востребованных общегородских традиций территорий расположения объектов атомной промышленности. Проект «Школа Росатома» реализуется в 22 городах 17 регионов присутствия Госкорпорации «Росатом». В нем задействованы 246 школ.

Фото: Дмитрий Марышев

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru