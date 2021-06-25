Выходные в Воронеже: кантата, арт-квест, самовары

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КАНТАТА В ЗЕЛЕНОМ ТЕАТРЕ

25 июня воронежцам исполнят кантату Сергея Прокофьева «Александр Невский». Выступление приурочено к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя и 130-летию со дня рождения композитора.

Кантату исполнят Воронежский симфонический оркестр, хор Воронежского театра оперы и балета, Мужской хор Воронежской филармонии, солистка Юлия Проняева.

Кантата возникла из музыки к одноименному фильму, который был поставлен в 1938 году кинорежиссером Сергеем Эйзенштейном. Фильм и музыка к нему, созданные незадолго до Великой Отечественной войны, воскресили на экране героическую борьбу дружины Александра Невского с тевтонскими рыцарями-крестоносцами. В героико-эпической музыке кантаты запечатлены мощь и сила русского народа, его несокрушимый дух и способность противостоять врагу. В семи частях произведения нашли отражение картины вражеского нашествия, патриотического подъема всего народа, решающей битвы, оплакивания павших и прославления Родины.

Дирижировать будет Игорь Вербицкий. Концерт пройдет 25 июня в Зеленом театре. Начало в 18.00. Вход свободный.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

АРТ-КВЕСТ В ЦЕНТРЕ

27 июня в центре города пройдет «Воронежский арт-квест». Это первая историко-краеведческая игра городского масштаба - в формате знакомства с историей города, чтобы можно было не только получить историческую справку и услышать интересные факты о том или ином месте, событии, личности, но и на практике закрепить полученную информацию.

По центру города расположат семь тематических станций. Среди них: «Воронеж.Театральный», «Воронеж.Исторический», «Воронеж.Музыкальный», «Воронеж.Литературный», «Воронеж.Живописный», «Воронеж.Многонациональный». Седьмая станция - конечная точка квеста, где командам дадут финальное задание.

На каждой станции кроме задания планируются тематические мероприятия: сценки, танцы, вокальные номера, посвященные истории Воронежа и выдающимся землякам. Участвовать в квесте могут горожане в возрасте 14-30 лет. Посмотреть – все прохожие.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЭКСКУРСИЯ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

27 июня в ботаническом саду имени профессора Козо-Полянского (Олимпийский бульвар, 12) пройдет экскурсия «Летний маршрут». Сотрудники покажут редкие и экзотические коллекции кустарников, целебных трав, цветов и деревьев, а также цветущие чубушники, розы, скумпии, спиреи, гибискусы. Начало в 10.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

САМОВАРЫ В ДОМЕ ГУБЕРНАТОРА

В Доме губернатора (пр. Революции, 22, это филиал музея имени Крамского) работает выставка самоваров «Витязи русского стола». Воронежцам показывают часть собрания известного воронежского архитектора Анатолия Бородецкого. Анатолий Петрович много лет занимается коллекционированием и реставрацией предметов русского быта. На выставке коллекционер представляет 173 самовара, бульотки и фонтаны российских и зарубежных производителей конца XVIII - начала ХХ веков - в большом разнообразии форм, размеров, материалов отделки.

Историки считают, что первенство в самоварном деле принадлежит уральскому заводу в Суксуне, где самовары стали делать с конца 1730-х годов. Затем центрами самоварной промышленности в России стали Тула и ее окрестности, а также Москва, Петербург, Урал, Варшава и некоторые города центральных российских губерний. В день открытия выставку можно посетить бесплатно, Анатолий Бородецкий проведет авторскую экскурсию.

Посетить экспозицию можно в 12.00, 14.00 и 16.00. Выставка продлится до конца 2021 года.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КУКЛЫ В УСАДЬБЕ ВЕНЕВИТИНОВА

В музее-усадьбе Веневитинова можно посмотреть выставку «Мир кукол в дворянской усадьбе». Экспозиция посвящена «кукольной моде» XIX века.

Кукла-игрушка была непременным атрибутом для украшения интерьера дворянских усадеб, демонстрации моды и детской игры. Мифология куклы тесно связана с романтической традицией в литературе. Здесь показывают авторские работы мастеров-кукольников Елены Мазуровой и Татьяны Пасечной из собрания Донецкого республиканского краеведческого музея. Среди кукол есть представители забытых занятий - трубадур, трубочист, цирюльник, шарманщик.

Кроме того, на выставке представлены и работы современных дизайнеров-кукольников - Натальи Скрипниковой, Ольги Боевой из Воронежа, Светланы Устьяновой из Острогожска, Елены Чипига из Лисок. Куклы выполнены в разных техниках, из разных материалов - фарфора, текстиля, полимерного пластика.

Третий раздел выставки представил старинные книги, художественные иллюстрации, фотографии и швейная фурнитура.

Выставка будет работать по 5 сентября.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ ПЛАТОНОВФЕСТА

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ

Лучшие авангардисты - в «Крамском». Картины из семи российских музеев -Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Курской картинной галереи имени Дейнеки, художественных музеев из Саратова, Рязани, Тулы и Ярославля - собрал в Воронеже 11-й Платоновский фестиваль. Экспозиция «Бубновый валет. Эманации измов» объединила работы художников творческого объединения, с которого началась история русского авангарда. Сейчас эти произведения - национальное достояние.

Воронежцы могут увидеть работы Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова, «сезанистов» Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Александра Куприна. Выставка будет работать до 25 июля.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СНИМКИ ФОТОГРАФА "ОГОНЬКА"

На «антресолях» выставочного зала музея имени Крамского Платоновский фестиваль открыл выставку «Аркадий Шайхет. Свидетель времени. Фотографии 1924-1940». Проект представил несколько десятков довоенных снимков известного советского фотографа из коллекции Мультимедиа Арт Музея Москвы. Аркадий Шайхет был одним из авторов (наряду с Александром Родченко, Борисом Игнатовичем, Георгием Петрусовым, Михаилом Прехнером), заложивших основы советской визуальной культуры. Снимал для «Рабочей газеты», потом стал главным фотографом «Огонька» - самого популярного в стране иллюстрированного журнала. С 1925 по 1938 годы он делал для издания репортажи на самые разные темы: про борьбу с неграмотностью и про НЭП, годовщину смерти Ленина и юбилей Большого театра, автомобильные заводы и металлургические комбинаты, жизнь беспризорников и парады на Красной площади. Шайхет умел выхватить суть момента, выбрать необычный ракурс. Рассматривая снимки на выставке, воронежцы могут узнать, как в 20-х выглядел временный деревянный мавзолей Ленина, первые автомобили, парады физкультурников...

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРОЗРАЧНОСТЬ И СУРОВЫЙ СТИЛЬ

В зале на Кирова Платоновский фестиваль показывает выставку "Вещество существования. Виктория и Павел Никоновы. Живопись".

Его картины покупал Дейнека, а критика Хрущева отправила в «черные списки». Павел Никонов начал творить в период «оттепельной» живописи. Был лидером так называемого «сурового стиля» (нового направления, как противопоставления бесконфликтному официозу соцреализма), впоследствии «крестьянского». Он до сих пор частенько творит в деревне Алексино Калязинского района.

- Именно в деревне обнажается подлинная жизнь, которая в городе скрыта, замаскирована, - говорит Павел Никонов.

С картинами отца соседствуют работы его дочери. Стиль Виктории Никоновой другой. На нее оказал влияние Андрей Васнецов, но художница смогла найти свои «краски». Она писала «прозрачно». Ее серия «Окна» - как сквозь запыленное стекло. Особенно поражает «Город» - гармоничностью и тонким колоритом.

Выставку можно посмотреть бесплатно до 27 июня.