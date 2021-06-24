Жители Воронежа рассказали о проблемах на приеме у председателя горДумы

Фото предоставлено Воронежской городской Думой

Председатель воронежской городской Думы, депутат по избирательному округу №1 Владимир Ходырев провел дистанционный прием граждан. Парламентарий ответил на все обращения горожан, которые поступили в этот день, рассказали в думской пресс-службе.

В числе первых к депутату обратилась председатель ТСЖ «Отрожка» Татьяна Санникова. Она попросила помочь с установкой детского игрового оборудования во дворе дома по улице Богатырская, 34. Владимир Ходырев заверил, что средства на качели, горки и карусели выделят из депутатского фонда. А сам игровой комплекс смонтируют в текущем году.

Практически с такой же просьбой обратилась и жительница дома № 28 по улице Тепловозная Инна Гашникова. На их детской площадке не хватает игрового оборудования для ребятишек. Депутат сообщил, что в этом году будет смонтирован игровой комплекс и установлены лавочки.

Парламентарий также пояснил обеим жительницам Воронежа, что остальные элементы благоустройства, на которые не хватило средств в этом году, будут доустановлены в 2022 году.

Инна Гашникова рассказала о еще одной проблеме местных жителей – требуется засыпать асфальтовым срезом большую яму во дворе дома и с установить опоры хотя бы для двух фонарей, чтобы в ночное время на улице был свет. Владимир Ходырев взял эти вопросы на контроль.

Пенсионер Сергей Сенцов обратился к председателю городской Думы с просьбой о грейдировании участка дороги от жилого дома № 41 по улице Тридцатого Октября до улицы Степанова в микрорайоне Сомово. Вопрос оперативно был решен. Дорожники уже провели работы. А насчет грейдирования Владимир Ходырев отметил, что его проведут и на других улицах микрорайона.

Как отметил председатель Воронежской городской Думы, приемы граждан являются одной из эффективных форм взаимодействия депутата и избирателей. И всегда приятно, когда насущные вопросы горожан решаются оперативно.

Ирина Фролова