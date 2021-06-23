Воронежский губернатор: «Все, что зарабатывается на ЛОС, должно обратно инвестироваться»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел выездное совещание в ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС). Внимание главы региона это предприятие привлекло уже давно, поскольку было выявлено, что именно ЛОС являются источником неприятного запаха, на который регулярно жалуются жители почти всех районов города. Александр Гусев не раз подчеркивал, что нынешние собственники предприятия работают неэффективно. Не так давно в облправительстве сообщали, что, возможно, ЛОС перейдет в другие руки.

В совещании также приняли участие зампред правительства области Сергей Честикин, мэр Воронежа Вадим Кстенин, руководители профильных департаментов и управлений, руководство ООО «ЛОС».

Губернатор Александр Гусев выразил мнение, что принимаемые меры не достаточны для минимизации неприятного запаха, на который жалуются жители города. Нужны дополнительные усилия. И привел положительный пример работы очистных на правом берегу.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

– Неплохая ситуация на Правобережных очистных сооружениях. Понятно, что там тоже запах есть, но не такой резкий, как тут. Нужно пригласить «РВК-Воронеж» сюда и показать ваши технологии, сравнивать, как у них, и обменяться опытом, – поручил Александр Гусев.

Затем губернатор проинспектировал состояние очистных. В частности, он осмотрел иловые карты, предназначенные для сушки ила и его дальнейшей утилизации, отстойники первичной очистки и готовящийся к запуску цех механического обезвоживания сточных вод. Строительство последнего ведется по инсвестпрограмме ООО «ЛОС».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Александру Гусеву рассказали, на каком этапе сейчас находятся работы. По информации представителей предприятия, сейчас оборудование смонтировано и опробовано в работе автономно по всем узлам технологической цепочки. До конца недели планируют отладить функционирование декантеров (цетрифуг) с остальными узлами цеха и запустить его пробно.

В случае положительного результата цех будут выводить на запроектированный технологический режим и прекращение подачи сырого осадка на иловые площадки. Новое оборудование учитывает возможный рост поступления сточных вод – до 120 тыс. кубометров в сутки. Сейчас на ЛОС поступает около 70 тыс. кубометров сточных вод.

Также инвестиционная программа ООО «ЛОС» предполагает реконструкцию

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

КНС-1, строительство блока обработки осадка, реконструкцию компрессорной станции и существующих сооружений биологической очистки двух технологических линий, блока доочистки, а также строительство блока емкостных сооружений (аэротенки и вторичные отстойники).

Было сделано еще одно предложение о минимизации неприятного запаха – это использование нового реагента на иловых картах. Эта разработка одного из российских институтов, по словам мэра Вадима Кстенина, уже применяется в Московской области.

– Если это уже работает, есть сертифицированный продукт, давайте тогда пробовать. Проработайте возможность использования нового реагента, – поручил Александр Гусев.

Затем глава региона заострил внимание на финансовом контроле и исполнении инвестпрограммы ООО «ЛОС»:

– Я буду настраивать на том, что этот объект не имеет предпринимательской ценности – в ближайшие годы на нем заработать не получится. Все, что здесь будет зарабатываться, должно обратно инвестироваться, иначе эта беда никуда не денется.