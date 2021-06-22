Вместо отца убили сына: расправу над воронежским бизнесменом заказал лучший друг семьи

Маленький человек в черной кепке за стеклом – Феликс, владелец сети автозаправок в Москве и гостиницы за границей Фото: Ирина ШАБАНОВА

Воронежский областной суд 21 июня начал рассматривать уголовное дело о заказном убийстве, которое произошло 24 февраля 2020 года в Рамонском районе. Жертвой киллера должен был стать 56-летний армянский бизнесмен, владеющий крупным ресторанным комплексом, но по трагической случайности погиб его младший сын. Убийца просчитался и не понял, а может и не вникал, кто был в тот день за рулем автомобиля Nissan, который принадлежал предпринимателю.

Сейчас на судебном следствии пытаются разобраться в этой страшной истории. На скамье подсудимых трое человек - предполагаемый заказчик и двое пособников. Дело в отношении самого киллера выделено в отдельное производство и рассматривается в Рамонском районном суде. Еще один из участников находится в федеральном розыске.

Первое заседание было долгим, стрессовым. В этот день проводили допрос свидетелей и потерпевших. Семья погибшего не могла сдерживать слез, увидев в «клетке» человека, который был их близким другом не одно десятилетие. Они просят суд назначить самое суровое наказание, вплоть до пожизненного. А брат погибшего заявил гражданский иск к участникам на 25 миллионов рублей.

Человек, который был близким другом семьи не одно десятилетие Фото: Ирина ШАБАНОВА

ЗАКАЗЧИКИ И ПОСОБНИКИ

По версии следствия, заказчик и организатор - 52-летний Вардан И. (имя изменено). Ему предъявлено обвинение в организации убийства, совершенного из корыстных побуждений по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также использовании заведомо подложного паспорта РФ (ч. 3 ст. 327 УК РФ). По материалам следствия, он взял у своего друга, воронежского бизнесмена, не менее двух миллионов долларов на развитие бизнеса в столице, а затем попросту не захотел ни возвращать деньги, ни брать в долю, поэтому решил просто «убрать». Подыскивать наемного убийцу начал еще осенью 2019 года. Тогда и предложил 43-летнему знакомому найти людей, которые могли бы это сделать, и дал подельнику всю информацию - о семье предпринимателя, где и как он живет, на каком автомобиле передвигается. Сначала передал первый транш за кровавую услугу - 7 тысяч долларов, позже «накинул» еще 800 тысяч рублей.

А затем и вовсе сделка выстроилась в цепочку - знакомый передал информацию 46-летнему приятелю из Москвы, и тот уже занялся поисками киллера. Ему предъявили обвинение в пособничестве в убийстве (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он второй фигурант дела, находится в СИЗО и признает свою вину.

Далее москвич адресовал «заказ» ранее судимому 61-летнему жителю столицы, который согласился его исполнить за 1 миллион рублей. Он получил за услугу аванс в 100 тысяч и подробную информацию о личности бизнесмена, фото его загородного дома и автомобиля.

46-летний москвич, который, по версии следствия, и занимался поисками киллера Фото: Ирина ШАБАНОВА

ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВИЯ

Роковое убийство по ошибке произошло около семи утра. По данным следствия, киллер-москвич приехал к даче бизнесмена в СНТ «Политехник» в Чертовицах. Его привез 55-летний знакомый на микроавтобусе. Остановив транспорт в лесополосе, исполнитель отправился к дому жертвы. Ждал, пока мужчина выйдет. Увидев выезжающий с территории автомобиль, он практически вплотную подошел к нему и не менее шести раз выстрелил из пистолета. Вот только мишенью оказался младший сын предпринимателя, 23-летний парень, который одолжил машину отца и на ней поехал на встречу с невестой. Молодой человек умер мгновенно.

А стрелявший тем же путем скрылся с места происшествия, выкинул куртку и оружие в близлежащем лесу (при этом потеряв перчатку), сел в ожидавший его микроавтобус и уехал в Москву.

Как сообщало следствие, именно по найденным в лесополосе вещам с помощью экспертизы и удалось определить генетический профиль преступника. После задержания 61-летного жителя столицы и начала раскручиваться «цепочка» от киллера до заказчика.

Стрелявший признался, что его наняли именно для убийства бизнесмена - владельца автомобиля, а сын стал жертвой трагической ошибки. Москвич согласился сотрудничать со следствием, и чуть позже силовики вышли на инициатора преступления и его пособников.

Еще одним фигурантом уголовного дела стал тот самый водитель микроавтобуса, 55-летний житель Краснодарского края, который решил «подкалымить» и согласился отвезти киллера. Ему предъявили обвинение за укрывательство особо тяжкого преступления (ст. 316 УК РФ). Он также сознался в содеянном.

Судебное заседание было долгим и стрессовым Фото: Ирина ШАБАНОВА

А БЫЛО ЛИ УБИЙСТВО?

Главный обвиняемый сначала признал вину в заказном убийстве, а потом от своих слов отказался. В начале процесса его защита попросила суд вернуть дело в прокуратуру, поскольку не согласилась с обвинением, и даже настаивала на неправильной территориальной подсудности. По мнению адвоката, обвинение не соответствует фактической стороне дела.

- В действительности убийство гражданина С. не состоялось. Здесь надо рассматривать как неоконченный состав преступления или приготовление к преступлению, - высказал свою позицию защитник.

Сторона обвинения привела веские аргументы, что оснований для переквалификации уголовного дела нет. Судья Ольга Шингарева оставила ходатайство без удовлетворения.

Семья погибшего парня просит суд о высшей мере наказания Фото: Ирина ШАБАНОВА

ДОБРЫЙ ФЕЛИКС

На судебный процесс пришла вся семья погибшего: отец, мать, старший брат Александр и невеста Маша, которая в тот роковой год должна была стать законной супругой. Посмотреть ему в глаза. Ему - главному фигуранту этого уголовного дела Вардану И., которого много лет знали, принимали как родного и называли Феликсом.

Сам Феликс не смотрел в сторону семьи. В этот день он словно хотел стать маленьким человеком. Прятал лицо, надвигал на глаза черную кепку, сжимался так, что казался совсем крошечным. Отвечал невпопад и не вовремя. Говорил настолько тихо, что судье приходилось переспрашивать. Сложно в нем было увидеть зажиточного бизнесмена, у которого сеть автозаправок в Москве, гостиница в Армении, старшая дочка безбедно живет в США и который просто хозяин жизни.

«Добряк, близкий человек», - так о нем говорили свидетели и потерпевшие, вспоминая время до злополучного убийства. С семьей погибшего парня он был знаком давно - с 1995 года. Дружили, ездили в гости. Отмечали семейные торжества, вместе отдыхали. Рассказывали о крупных покупках. Феликсу в числе первых сообщили, что Александра больше нет… И он тут же примчался на похороны.

Хрупкая мама Изабелла С. едва вошла в зал суда, как сразу кинулась к «клетке», в которой сидел обвиняемый. «В глаза посмотреть», но судья ее остановила. Женщина, не отошедшая от своего горя, не сдерживающая слез, никак не могла понять: как такое могло произойти?! Она ничего не знала о деловых отношениях своего мужа, но хорошо знала Феликса, доверяла ему.

- Он приезжал на похороны, обнимал меня, называл сестрой, мужа - братом…

О хороших отношениях с подсудимым рассказал и брат погибшего Александр:

- Я знал его с самого детства, сколько себя помню. Он был близким другом моего отца. Ближе некуда. Добрый, милый, ни на кого не кричал, такой одуванчик прямо. Он все про нас знал. Я слышал, что отец вел с ним какие-то дела, но понятия не имел, что он инвестировал в совместный бизнес около двух миллионов долларов. Это уже после убийства отец мне рассказал…

«Добряк, близкий человек», - так о Феликсе говорили свидетели и потерпевшие, вспоминая время до злополучного убийства Фото: Ирина ШАБАНОВА

ШАКАЛ В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ

Отец погибшего Самвел С., долгие годы доверявший своему другу, за все это время в России не смог найти подобных примеров.

- Чикатило был страшным человеком, но этот страшнее. Тот убивал людей незнакомых, а этот пришел с пистолетом к тому, кто его любил. У него внутри пусто! Это шакал в овечьей шкуре. Я хотел бы обратить внимание суда, защиты и прессы, что во всей цепочке самое нижнее звено - киллер. Он получил аванс в сентябре 2019 года. И ровно полгода до февраля заказчик спал, просыпался, гулял, выпивал и не одумался! Приехал разделить горе… Сидел за поминальным столом, гладил меня, говорил: «Должно пройти время…»

По словам воронежского бизнесмена, совместно зарабатывать они решили в 2016 году. Вернее, Феликс предложил инвестировать деньги в расширение его сети заправок. Так и возникла в деле сумма в два миллиона долларов. Только вот учредительство в бизнесе он другу оформлять не спешил. Но тот не стал заострять на этом внимание.

В 2019-м Самвел поехал в Армению и тогда по случаю купил Nissan. Сбросил Феликсу фото - похвастался покупкой. Потом эта фотография оказалась у киллера, который и «охотился» за машиной.

Бизнесмен вспоминает, что накануне кровавой трагедии Феликс позвонил ему и пригласил в Сочи покататься на лыжах. Он отказался. Тот спросил: «А ты где?». И услышал ответ: «Дома». Самвел не исключает, что друг проверял, где он находится.

В ночь перед убийством глава семьи внезапно уехал по делам в Краснодар. Младший сын Алексей утром взял машину отца, поскольку его автомобиль попросил брат. Он должен был увидеться с Машей. Молодые красивые студенты встречались уже три года и готовились к свадьбе. Утром Алексей прислал девушке СМС, что выехал и, как приедет, напишет, чтобы выходила к машине. Но в назначенное время он не появился. Маша оповестила об этом его маму и брата.

«СКАЗАЛ, ЧТО ПРЕСЛЕДУЮ ЕГО ЖЕНУ И ДОЧЕРЕЙ»

Заподозрив неладное, брат с другом поехал по маршруту. Увидев в кустах машину отца, он подбежал и открыл дверь со стороны пассажирского сидения. В кабине было тепло, работала печка. Алексей сидел за рулем недвижимо, на виду лежали документы, сотовый телефон. А в стекле - две дырки...

- У моего брата не было врагов. Он был просто молодой парень, студент. Его могли убить только по ошибке. Алексей сел за руль отцовской машины. Тот зарабатывал большие деньги, и, значит, враги могли быть у него, - рассказал о своих подозрениях в суде Александр.

А Самвэл поделился подробностями собственного расследования. Он не мог свыкнуться с мыслью, что убийство сына - случайность. Начал искать любые зацепки. В Воронеже мужчина прожил 30 лет, и у него ни с кем не было конфликтов даже на бытовой почве. И все-таки он нашел первого - 43-летнего - посредника. Этот человек сейчас в федеральном розыске.

- Он даже сам мне позвонил, и мы час с ним разговаривали, - рассказал суду Самвел С. - Он пояснил, что к нему обратился Феликс и попросил организовать это преступление. Причем обманул - сказал, что мы с ним виделись всего четыре раза в жизни и я преследую его жену и дочерей, одной из которых десять лет. Якобы из-за этого старшую он отправил в Америку, хотя мы вместе ездили к ней на свадьбу. Вот поэтому он и просил меня устранить. Объяснил это тем, что я очень плохой человек. Поговорить со мной, дескать, не получается…

ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Водитель микроавтобуса из Краснодарского края, который оказался еще одним участником в этом резонансном уголовном деле, согласился побеседовать с журналистами. Он рассказал, что сначала силовики именно его заподозрили в причастности к этому убийству. Год он провел в СИЗО, сейчас проходит по той самой статье об укрывательстве и находится под домашним арестом. По его словам, ранее он работал в подчинении у предполагаемого исполнителя. Тот дважды просил его съездить в Воронеж.

- Моя вина лишь в том, что я привез человека. Я не мог понять, куда мы едем, где там дачи. Домов не было на этой местности. После того как он вернулся, я спросил: «А куда ты ходил?» Он сказал, что «был по делу», и мы уехали в Москву. Мне за две поездки должны были заплатить 50 тысяч рублей. Это нормальная цена, поскольку у меня машина-холодильник, я занимаюсь перевозкой умерших, - поделился водитель.

А 13 марта 2020 года к нему в столичную квартиру наведались силовики и арестовали.

Судебный процесс продолжается. Следим за его развитием.