Местные жители о венгерском кладбище под Воронежем: «Мадьяры зверствовали хуже немцев, а наши солдаты устроили им салют»

Венгерское кладбище в Рудкино занимает площадь около трех гектаров. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Главное военное кладбище венгров в России, расположенное в селе Рудкино Хохольского района, точнее то, правильно ли его там разместили, вызывает бурные споры. Мы решили посмотреть на него вблизи и расспросить местных жителей, так ли уж оно им мешает.

«МОЮ БАБУШКУ МАДЬЯРЫ БИЛИ ПРИКЛАДОМ ПО ГОЛОВЕ, ОНА СТАЛА ИНВАЛИДОМ»

Венгерское кладбище располагается недалеко от здания бывшей администрации Рудкино. Сейчас там ее нет, переехала в более крупное село Гремячье.

Об этих сравнительно недавних изменениях нам рассказали на почте села Рудкино. Зашедшая туда женщина, представившаяся Татьяной, услышав, о чем мы собрались писать, отреагировала очень эмоционально:

- Бабушку Дашу мадьяр прикладом так ударил, что она на всю жизнь инвалидом осталась, а она многодетной матерью была. И многие венгры у нас зверства творили. А теперь им на открытии кладбища наши же солдаты военный салют устраивали. Позорище!

- Я вот одного не понимаю, - вступает в разговор работающая на почте Наталья. – Слышу по телевизору, что по всей Европе советские могилы оскверняют вандалы. А у нас при этом кладбище никто не трогает. Это правильно, и не надо этого делать теперь. Приезжал как-то венгр на моей памяти, помолился на могиле какого-то родственника. Разве это плохо? Но почему наши власти так не заботятся о могилах солдат за рубежом, как венгерские о своих?

ВОРОТА ВЕНГЕРСКОГО КЛАДБИЩА ПОЧТИ ВСЕ ВРЕМЯ ЗАКРЫТЫ

Главный военный погост Венгрии в России, занимающий площадь в три гектара, где покоятся около 20 тысяч мадьяр, стоит немного в стороне от дороги, хотя виден оттуда хорошо. Ворота кладбища оказались закрыты. Местные жители рассказали, что открывают их крайне редко – только во время визита официальных делегаций. Сразу после открытия кладбища в мае 2003 года они наезжали довольно часто, теперь значительно реже.

Административное здание кладбища главного венгерского военного погоста в России почти всегда закрыто. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Ворота венгерского кладбища в Рудкино также почти все время на замке. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Территория кладбища обнесена высоким забором с острыми пиками, но не по всему периметру. Сзади в одном месте гладкие плиты. По ним легко можно попасть на погост.

Внутри в несколько рядов стоят черные плиты с именами и фамилиями погибших во время Острогожско-Россошанской операции венгров. В центре кладбища три креста, возле них стоят лампадки. Кроме здания администрации из красного кирпича, есть еще одно – из камня, видимо, что-то вроде часовни. На зеленом поле на достаточно большом расстоянии друг от друга стоят кресты.

Центр венгерского кладбища в Хохольском районе. Фото: Юрий КОЗЛОВ

С конца мадьярского кладбища открывается красивейший вид на Дон. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Несмотря на то, что местные жители, конечно, прекрасно знают, как пролезть на кладбище, никаких граффити или каких-нибудь неприличных надписей на мемориале не было. Либо за порядком хорошо следят, либо люди, хоть и возмущаются, но не видят причин, чтобы осквернять погост. Пусть и тот, где покоятся оккупанты.

МЕМОРИАЛ СОВЕТСКИМ СОЛДАТАМ В СОСЕДНЕМ СЕЛЕ СОЛИДНЫЙ, НО СЛЕДЯТ ЗА НИМ ПЛОХОВАТО

Перед поездкой в Хохольский район доводилось слышать, что памятники нашим солдатам там намного хуже, чем венгерское кладбище. К счастью, это оказалось не так.

В самом Рудкино есть небольшой мемориал в память о воевавших местных жителях. Там тоже стоят несколько плит с именами и фамилиями. И отдельная – Герою Советского Союза Владимиру Добросоцких.

В селе Рудкино стоит небольшой мемориальный комплекс советским солдатам. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Отдельный памятник сделан для Героя Советского Союза Владимира Добросоцких. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Но самый солидный памятник расположен в селе Гремячьем, он открыт в мае 2005 года. В центре мемориала – большая стела. С внутренней ее стороны справа большими буквами выложены годы войны – 1941 – 1945. Слева написано: «О тех, кто уже не придет никогда, помните!». Левее три пушки времен войны. За стелой несколько бюстов, посвященных героям войны и массовое воинское захоронение. Здесь лежат около 1,5 тысяч солдат, в результате находок поисковиков планируют перезахоронить еще 200. В крайнем правом конце кладбища на гранитной стене надпись День Победы и под ней плиты и именами павших.

Центральная часть мемориального комплекса в Гремячьем - большая желтая стела. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Призыв на одной из стен стелы. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Бюсты на мемориальном комплексе в Гремячьем. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Важная часть мемориала в Гремячьем - памятник павшему солдату. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На мемориале в Гремячьем есть даже пушки. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Мемориал в Гремячьем заканчивается стеной с лежащими под ней плитами с именами погибших советских воинов. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Для небольшого села более чем солидно. Понятно, что такой мемориал появился в том числе и для снятия ажиотажа вокруг венгерского кладбища.

В целом мемориал достаточно ухоженный. Но были два «косяка», которые сразу бросились в глаза. Первый – незначительный – в надписи «Никто не забыт, ничто не забыто» отвалилась одна буква. Второй – совсем уж непонятный. На еще одном памятном знаке на мемориале написано что-то совсем невнятное: «Гремячье – населенный пункт оинскои облести». Догадывашься, конечно, что воинской доблести.

Одна из букв на памятной надписи почти отвалилась. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На еще одном мемориальном знаке подпись стала совсем невнятной. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В общем, после того, как посмотрел мемориал, остались противоречивые чувства. С одной стороны, здорово, что в селе есть такое памятное место, с другой - не худо бы больше обращать на него внимание, чтобы все там было в порядке и не вызывало недоумение.

ЕЩЕ ОДНО ВЕНГЕРСКОЕ КЛАДБИЩЕ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДАЖЕ ВЗРЫВАЛИ

Мемориалов оккупантов в Воронежской области есть еще два. На одном из них – в селе Болдыревка Острогожского района - покоятся 8 375 мадьяров. Кладбище там гораздо скромнее и порой даже бывает изрядно замусорено.

Местные жители не просто на словах негодуют, был случай, когда один из памятников погоста даже взорвали. Бесчинства мадьяр здесь до сих пор помнят. Кстати, по многим свидетельствам, их издевательствами над людьми были недовольны даже в частях СС.

В Острогожском районе острота проблемы еще и усугубляется тем, что в райцентре, Острогожске, кладбище переполнено. В такой ситуации погост оккупантам вдвойне раздражает.

Но есть и другая сторона медали. Кладбище обустраивали за счет венгерской казны и вроде бы взамен взяли обязательства ухаживать за советскими могилами в Венгрии. Кстати, в этой стране в отличие от той же Чехии к советским памятникам, пусть и относятся, скажем так, без особой теплоты, но и об актах вандализма не слышно.

В селе Болдыревка местные жители иногда встречают венгров, приезжающих на могилу. И зарубежные гости просят не судить о народе по тем зверствам, которых отрицать уже не удастся. Говорили, что немцы набирали в войска много сброда, в том числе и уголовников. А большая часть венгров совсем не такие…

Был и еще один исторический факт – немцы венгерские войска снабжали по остаточному принципу. Тем самым давали сигнал – грабьте население оккупированных земель.

Хорошо о венгерских кладбищах сказала жительница села Терновое Острогожского района Фекла Ивлева:

- У нас мадьяры вели себя, как и немцы. Коров доили, курей убивали. Без спросу. Знаю, что в соседних селах они были куда бедовее. И молодежь насиловали, чего только не происходило. А то, что им ставят кладбища, говорит о том, что наш народ – особенный, милосердный.

Фекла Ивлева: "То, что мадьярам ставят кладбища, говорит о том, что наш народ – особенный, милосердный". Фото: Алексей СЕРГУНИН

«МОГИЛА «НЕИЗВЕСТНОГО ФАШИСТА» В РОССОШИ СТАЛА ПОВОДОМ ДЛЯ ГРАНДИОЗНОГО СКАНДАЛА

Еще один мемориал, «Памятник в честь братского сотрудничества русского и итальянского народов» в Россоши, поставленный в 2003 году, еще совсем недавно стал поводом для скандала, вышедшего на федеральный уровень.

Местный активист Николай Савченко ранее утверждал, что в основании памятника лежат останки «неизвестных итальянских фашистов» из дивизии оккупантов «Юлия». Его слова проверили. В основании мемориала, действительно, нашли какие-то кости, но идентифицировать их не смогли. Непонятно кому принадлежавшие останки перенесли в другое место.

Однако у активиста возникали еще и вопросы, почему итальянцы проводят вокруг памятника торжественные марши и даже не думают каяться за дела своих предков. А на самом монументе символ альпийских стрелков, входивших в оккупационные войска – шляпа с пером смотрится явно повыше еще одного элемента скульптуры – каски и звезды красноармейца. Эти элементы памятника планировали сделать соразмерными. Вроде бы и итальянцы были не против. Но эта тема как-то быстро заглохла.

Памятник в Россоши периодически становится поводом для очередного скандала. Фото: предоставлено администрацией Россошанского района.

ОТ РЕДАКЦИИ

Во время нашей поездки сложилось впечатление, что негодование вокруг того же венгерского кладбища главным образом возникает на контрасте. Есть, конечно, и вполне понятные эмоции пожилых людей, еще знавших односельчан, над которыми издевались оккупанты. Но большинство ничего этого, конечно, не помнит.

А вот то, что делают с нашими мемориалами в Европе, все прекрасно видят. И недоумевают: почему над могилами и памятниками тех, кто избавил мир от фашизма, издеваются, а российские власти в лучшем случае обходятся парой слов осуждения? В нашей стране, потерявшей больше людей не в ходе боев, а во время расправ оккупантов, к их кладбищам относятся намного спокойнее.

Может быть, когда на каждый акт вандализма в Европе, будет такой ответ, чтобы их делать было неповадно, и градус напряжения вокруг венгерских кладбищ в Болдырево и Рудкино и итальянского памятника в Россоши будет не таким высоким? И еще – к своим мемориалам надо относиться так, чтобы они всегда выглядели с иголочки. Будем уважать свою историческую память, глядишь, и за границей к ней отнесутся повнимательнее. В этом смысле нам есть чему поучиться у тех же венгров.