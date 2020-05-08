Воронежский активист: «Как можно праздновать 75-летие Победы рядом с «могилой неизвестного фашиста?»

Накануне Дня Победы скандал вокруг «Памятника в честь братского сотрудничества русского и итальянского народов» в Россоши вышел на новый виток. Активист Николай Савченко выложил в Youtube видео, в котором в очередной раз требует сноса монумента. При этом почему-то адресатом своим он выбрал не местные власти, которые в 2003 году дали «добро» на этот памятник, а главу регионального управления Следственного комитета. Якобы лично Кирилл Левит не проконтролировал возбуждение по этому поводу уголовного дела и тем самым не добился ликвидации памятника.

- Я попытался спровоцировать Кирилла Левита, обвинив его в трусости, потому что не могу понять, как можно праздновать 75-летие Победы в городе воинской доблести Россошь, когда там стоит эта «могила неизвестного фашиста», - эмоционально прокомментировал Николай Савченко. - Итальянцы тоже зверствовали у нас, расстреливали детей, пленных. А еще совсем недавно останки солдат из наиболее отличившейся в этом плане дивизии «Юлия» покоились в основании этого монумента - сейчас их оттуда убрали. Но сам факт существования этого памятника и то, что итальянцы проводят вокруг него торжественные марши и даже не думают каяться за дела своих предков, не может не возмущать.

К истории проблемы. В начале 1990-х годов администрация Россошанского района подружилась с Национальной ассоциацией альпийцев Италии. Потомки тех, кто участвовал в оккупации этой земли во время Великой Отечественной, собрали пожертвования на строительство детского сада (первые денежные взносы сделали тогдашние президент и премьер-министр Италии). Здание построили своими руками: в Россошь приезжали старые солдаты, сыновья и внуки оккупантов.

В 2003 году в честь десятилетия партнерских отношений рядом с детским садиком открыли тот самый памятник, на котором, в числе прочего, изображена шляпа с пером - элемент обмундирования альпийских стрелков. В основание монумента заложили кости военнослужащего. Именно их Николай Савченко и считает останками «неизвестного фашиста».

- После очередного обострения скандала в 2018 году эти кости вытащили - там оказались останки двух человек. Их увезли на экспертизу сотрудники Следственного комитета. К слову, так и непонятно, чьи это останки, - рассказал советник по работе со СМИ главы администрации Россошанского района Александр Ховансков. - Где они сейчас, мы не знаем. Воронежский областной суд и эксперты дали однозначный ответ: нацистской символики в памятнике нет. Общественная палата Россошанского района высказалась за то, чтобы монумент сохранить. Единственный вопрос в решении создателя памятника - то, что символ альпийского стрелка визуально больше нашей звезды. Итальянцы были не против того, чтобы изменить эту часть. Однако после решения областного суда тему больше не поднимали. Скандал повредил и нашим связям с Италией: раньше обменивались делегациями, дети наши туда ездили, с 2014 года контакты резко сократились.

Надпись на монументе вполне безобидная и конструктивная.Фото: предоставлено администрацией Россошанского района.

К слову, перо на памятнике, действительно, очень странное: гипертрофированно большое, скорее похоже на меч. Что вызывает вопросы к автору монумента. В то же время в материалах признанного специалиста в области истории, ректора Воронежского государственного педагогического университета Сергея Филоненко отмечается: «Фетровая шляпа с орлиным пером - это не символ милитаризма, а головной убор, идентифицирующий альпийца более 200 лет…».

Центральная площадь Россоши, 1942 год.Фото: предоставлено местными жителями.

- Я как историк не нашел никаких документальных подтверждений того, что итальянцы зверствовали в Россошанском районе, - говорит бывший директор местного краеведческого музея Алим Морозов (он был одним из «пионеров» налаживания контактов с ассоциацией альпийцев). - На мой взгляд, Николай Савченко просто занимается пиаром. С другой стороны, есть большое кладбище венгерских солдат, также воевавших на стороне Германии, в Хохольском районе. Тогда я тоже занимался этой проблемой. Лично стал свидетелем, как так называемых «мадьяров» до сих пор ненавидят в селе этого района за то, что они оставили по себе, скажем так, очень плохую память. Тем не менее, кладбище появилось. Тут, как мне кажется, есть гораздо больший повод для дискуссии, чем по нашему россошанскому памятнику.

В региональном управлении Следственного комитета обещали сообщить свою точку зрения на ситуацию, но оперативно это сделать не смогли.