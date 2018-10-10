Воронежский памятник с символикой итальянских оккупантов вызвал новый скандал

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-10T13:52:44+03:00

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С новой силой разгорелся скандал, который тлеет уже много лет. Ведущий федерального телеканала, депутат Госдумы Алексей Пушков в нескольких сюжетах раскритиковал монумент, установленный в Россоши Воронежской области. Его официальное название - «Памятник в честь братского сотрудничества русского и итальянского народов». Однако некоторые именуют композицию не иначе как «могила неизвестного фашиста».

«Шляпа превалирует...»

В начале 1990-х годов администрация Россошанского района подружилась с Национальной ассоциацией альпийцев Италии. Потомки тех, кто участвовал в оккупации этой земли во время Великой Отечественной, объявили о покаянии. Альпийцы собрали пожертвования на строительство детского сада (первые денежные взносы сделали тогдашние президент и премьер-министр Италии). Здание построили своими руками: в Россошь приезжали старые солдаты, сыновья и внуки оккупантов.

В 2003 году в честь десятилетия партнерских отношений рядом с детским садиком открыли тот самый памятник, на котором, в числе прочего, изображена шляпа с пером – элемент обмундирования альпийских стрелков. В основание монумента заложили кости неизвестного военнослужащего. Директор фонда «Историческая память» Александр Дюков так прокомментировал это обстоятельство в эфире телеканала: «Мы имеем дело с попыткой скрытой героизации итальянских стрелков. Это не символ согласия, не осознание трагедии. Это попытка теневым путем создать место поклонения. Идея привязать его к детскому садику – способ замаскировать намерения».

- Некоторые граждане сегодня выступают с требованием снести не только знак, но и сам «итальянский» садик, - вздыхает Александр Ховансков, советник главы администрации района. – Не исключено, что они делают это с участием состоятельных покровителей. Подчеркну, что знак не несет никакой милитаристской или фашисткой символики. На нем изображены шляпа альпийца, каска и звезда красноармейца. Да, есть спорный момент: по общему впечатлению, шляпа превалирует. Но почему-то у сегодняшних противников памятника не было никаких замечаний 15 лет назад, когда его устанавливали.

Россошь продолжают посещать итальянцы. Совсем недавно, в сентябре, большая делегация приехала к 25-летию открытия детского садика. Гости восстановили бассейн, повесили панно, на котором наша Маша соседствует с Пиноккио.

- Делегации сначала возлагают венки к могилам наших воинов. Потом едут к еще одному памятному знаку, что на кладбище в Россоши, и вспоминают своих предков. Мы ни в коем случае не уравниваем память красноармейцев и оккупантов, - отмечает Александр Ховансков. – Россошь имеет статус города воинской доблести. Мы проводим десятки патриотических мероприятий, в том числе реконструкцию с участием 15 тысяч человек. Но при этом кто-то акцентирует внимание на памятном знаке.

Позицию администрации подтверждает письмо районного совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Демонтаж или перенос памятника там называют нецелесообразным «ввиду отсутствия этических и юридических оснований», а также из опасений спровоцировать международный скандал.

Но как же шляпа? Как же головной убор итальянцев, которые больше 70 лет назад пришли в Россошь с оружием в руках? В материалах ректора Воронежского государственного педагогического университета Сергея Филоненко отмечается: «Фетровая шляпа с орлиным пером – это не символ милитаризма, а головной убор, идентифицирующий альпийца более 200 лет…».

«Власти совершили явную ошибку»

Виктор Шамрай, старший преподаватель исторического факультета ВГУ, рассказывает:

- Есть мнение, что итальянцы были самыми мягкими оккупантами. Но и они грабили, совершали преступления. Известны случаи, когда наши женщины заботились об итальянцах, когда они замерзали, подкармливали их... Явление очень сложное. Давайте вспомним другую кровоточащую рану нашей истории – гражданскую войну. В этом году, кстати, столетие с ее начала. Вопрос примирения сторон до сих пор стоит остро. В случае с итальянской оккупацией исторически правильно не забывать плохую страницу истории, развивать нормальные отношения. Важно при этом уважать мнение ветеранов и жителей Россоши, чтобы все эти вещи не ранили их память.

Центральная площадь Россоши, 1942 год. Фото предоставлено местными жителями

Оказывается, монумент в Россоши – не единственный пример из Воронежской области. Александр Никитин, ответственный секретарь общества по охране памятников истории и культуры, рассказывает:

- У нас есть и другие мемориалы с подобным статусом. Вспомним захоронение венгерских солдат у села Гремячье. Там целый комплекс, где потомки со всеми почестями вспоминают погибших. Через дорогу, кстати, старое кладбище, где покоятся советские солдаты. Без слез на него не взглянешь. Еще есть единичные захоронения – например, могила итальянского летчика в Новохоперском районе. Само собой, он прилетал сюда не с мирными целями и не конфеты с самолета разбрасывал. В случае с Россошью я бы свел ситуацию к ошибкам 90-х, когда все тянулись к иностранцам. Власти поступили не очень мудро, без видения стратегической перспективы. Они совершили явный просчет, когда положили в основание мемориала кости. Не стоит героизировать действия итальянских оккупантов. В равной степени и венгерские, и румынские, и немецкие солдаты несут такую же ответственность за военные преступления, убийство мирных жителей. Задокументированы случаи далеко не гуманных действий итальянцев по отношению к мирному населению. Но говорить о демонтаже памятника, отматывать события на 20 лет назад не стоит. Мы не должны жить в этой войне, мы должны о ней помнить, извлекать из нее уроки.

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