Шуваев доложил Путину об оперативной обстановке в Белгородской области

5 августа временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев представил Президенту РФ Владимиру Путину подробный доклад о текущем положении дел в регионе, а также рассказал о проделанной за 2,5 месяца работе.

В ходе рабочей встречи глава государства поинтересовался у врио, как он входит в курс дел на посту. Александр Шуваев доложил, что за время занимаемой должности уже объехал все муниципалитеты Белгородской области, обсудил с жителями насущные проблемы – вопросы исправляются согласно перечню поручений.

- Мне очень приятно, что Вы активно включились в работу, начинаете чувствовать, чем живет область, понимаете запросы людей. Знаю, что ряд документов Вы подготовили, ряд писем. Мы с Вами сейчас обстоятельно все это обсудим. Рад Вас видеть, – обозначил Владимир Путин

В ходе рабочей встречи глава государства и врио губернатора отдельно обсудили вопросы обеспечения безопасности в Белгородской области. Александр Шуваев подчеркнул, что за последние две недели кратно увеличились обстрелы и атаки БПЛА со стороны ВСУ.

Врио губернатора доложил, что в регионе налажена система во взаимодействии с Минобороны РФ и добровольческим формированием «БАРС-Белгород», которая позволяет своими изделиями ликвидировать больше 50% БПЛА самолетного типа. На сегодняшний день разработки проходят апробацию при содействии мэра Москвы Сергея Собянина, который оказывает региону постоянную помощь и обещал поддержку в дальнейшем развитии этих систем.

Владимир Путин, в свою очередь, также отметил, что помимо безопасности перед регионом стоит ряд задач по социальному и экономическому развитию. В частности, одна из проблем – нехватка врачей, специалистов на душу населения.

По итогам встречи врио губернатора Белгородской области поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие и внимание к Белгородской области.

- Уверен, что, объединив усилия, мы успешно справимся со всеми поставленными задачами и достигнем намеченных целей. В единстве – наша сила, в совместной работе – наш успех, - подытожил Александр Шуваев.