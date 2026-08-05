5 августа 2016 года на Нововоронежской АЭС состоялся энергетический пуск инновационного энергоблока №6

Фото Ольги Мартыновой

Пуск энергоблока в 2016 году позволил «Росатому» занять лидирующие позиции на мировом рынке и расширить портфель зарубежных заказов.

5 августа 2016 года в 3 часа 34 минуты, на Нововоронежской АЭС состоялся энергетический пуск инновационного энергоблока №6. Первый в мире энергоблок поколения «3+» с ВВЭР-1200 выдал в Единую энергосистему страны первые 240 мегаватт электроэнергии.

За 10 лет юбиляр выработал более 79 млрд кВт⋅ч низкоуглеродной энергии. Этого хватило бы, чтобы обеспечить работу Российских железных дорог, одного из крупнейших потребителей электроэнергии в стране, в течение более чем двух лет. Сейчас на энергоблок №6 приходится 31,2% от совокупной выработки электроэнергии четырех действующих энергоблоков Нововоронежской АЭС — энергоблоков №4, 5, 6 и 7.

Работы по сооружению энергоблока начались в 2007 году. Участие в них принимало около 200 подрядных организаций. На строительной площадке одновременно находилось до 10 тыс. человек. Энергоблок №6 НВАЭС стал первым энергоблоком в истории российской атомной энергетики, который возвели с нуля и по принципиально новому проекту «АЭС-2006».

Уникальность энергоблока — в сочетании активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально защищенной и устойчивой. В проекте учтены «постфукусимские» требования. В частности, создана ловушка расплава активной зоны реактора и система пассивного отвода тепла, которая может работать без участия человека и без электричества. Электрическая мощность реакторной установки энергоблока №6 была повышена на 20% в отличие от предшественника, а срок службы энергоблока увеличен вдвое — с 30 до 60 лет, с возможностью продления еще на 20 лет.

За минувшее десятилетие на энергоблоке №6 успешно опробовали множество инновационных решений. Энергоблок №6 НВ АЭС стал первым с реактором ВВЭР-1200, на котором ввели 18-месячный топливный цикл. Перегрузка ядерного топлива производится теперь не раз в год, а раз в 1,5 года. Выработка электроэнергии выросла более чем на 11%, что дало ощутимый экономический эффект.

Управлять энергоблоком нововоронежским атомщикам помогает система информационной поддержки оператора (СИПО), которая сигнализирует об отклонениях и прогнозирует развитие событий на полчаса вперед.

Сейчас специалисты атомной станции принимают участие в работе по созданию технологии замкнутого ядерного цикла. В реакторе энергоблока №6 НВАЭС идут испытания топливных сборок передовой конструкции.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые в 2025 году провели на энергоблоке №6 миссию OSART, подтвердили высокий уровень безопасности. На данный момент более 20 подобных энергоблоков построены или сооружаются госкорпорацией «Росатом» в России и за рубежом.

«Шестой энергоблок — это наша гордость, визитная карточка, вклад в энергетическую безопасность страны. Каждый прожитый цикл, каждая тысяча мегаватт-часов, выданная в сеть, - это результат слаженной работы огромного механизма, где каждый винтик и каждая деталь имеют значение. Но главный механизм — это люди. Высококвалифицированные специалисты, которые днем и ночью, в праздники и будни, обеспечивают бесперебойную работу сложнейшего оборудования. Считаю, что первые десять лет нашего первенца прошли успешно», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

На торжественном собрании 34 сотрудникам вручили высокие награды — благодарственные письма, благодарности, почетные грамоты, медали, дипломы номинантов отраслевой программы признания «Человек года Росатома» по итогам 2025 года.

Поздравления в адрес коллектива Нововоронежской АЭС отправили Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алексей Гордеев и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Включение энергоблока №6 в сеть стало историческим событием для мировой атомной энергетики. Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал дальнейший ввод энергоблока №6 в эксплуатацию мировым рекордом.

Справка.

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в импортозамещающие технологии. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР, обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.

Оперативная информация по радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС